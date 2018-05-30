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Лига Европы изменила стиль, дизайн и гимн (фото)
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Лига Европы изменила стиль, дизайн и гимн (фото) 

Советский спорт 25 минут назад
Визуальное изображение Лиги Европы приобрело более острые черты. Цвет и логотип остались прежними. Вместо «волны энергии», изображающей связь между футболистами и болельщиками, решено использовать сочетание ломанных линий и плоскостей.
Отмечается, что при создании новой эмблемы дизайнеры вдохновлялись трофеем Лиги Европы.
Кроме того, у Лиги Европы будет свой официальный мяч от компании Molten, в котором также отражена символика с энергетическим разрядом.
Новый гимн турнира будет сочетать современные и классические элементы.
🔥 Ребрендинг #ЛигаЕвропы ✔️ Новый стиль ✔️ Новый дизайн ✔️ Новый гимн Все подробности здесь ➡ https://t.co/Am5UvoLy4K pic.twitter.com/ap4KqLtkmQ
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 мая 2018 г.
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