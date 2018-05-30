Лига Европы изменила стиль, дизайн и гимн (фото)

Визуальное изображение Лиги Европы приобрело более острые черты. Цвет и логотип остались прежними. Вместо «волны энергии», изображающей связь между футболистами и болельщиками, решено использовать сочетание ломанных линий и плоскостей.

Отмечается, что при создании новой эмблемы дизайнеры вдохновлялись трофеем Лиги Европы.

Кроме того, у Лиги Европы будет свой официальный мяч от компании Molten, в котором также отражена символика с энергетическим разрядом.

Новый гимн турнира будет сочетать современные и классические элементы.

🔥 Ребрендинг #ЛигаЕвропы ✔️ Новый стиль ✔️ Новый дизайн ✔️ Новый гимн Все подробности здесь ➡ https://t.co/Am5UvoLy4K pic.twitter.com/ap4KqLtkmQ

— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 мая 2018 г.