Тридцать два лучших стенда с выставки «АРХ Москва»

В Москве состоялась XXIII Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва». С 16 по 20 мая в Центральном доме художника на Крымском валу дизайнеры, архитекторы и просто те, кто делает ремонт, могли встретиться с представителями лучших брендов, которые предлагают отделочные материалы, мебель и декор. Масса необычных идей, инновации, сложные технологии и дизайнерские сюрпризы — вот что ожидало посетителей. Наша редакция тоже обошла выставку и нашла всё самое интересное.

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На выставках, посвящённых не мебели, а строительству и ремонту, иногда не сразу можно понять, что здесь самое интересное. Крутые стенды с лучшими новинками могут оказаться крохотными и незаметными, а на больших будут такие толпы посетителей, что легко потеряться. Вот почему главный редактор портала Roomble Оксана Кашенко устроила целых две экскурсии по выставке «АРХ Москва» для дизайнеров — 16 и 17 мая. Этот формат оправдал себя и очень понравился экскурсантам. Экскурсии — это совместный проект Roomble и «АРХ Москва».

Дизайнеры посетили три десятка избранных стендов от лучших брендов, узнали важную информацию от представителей компаний и от самой Оксаны, смогли собрать краткое досье поставщиков для своих будущих проектов и сделать множество открытий. И это всего за два-три часа экскурсии — вот он, самый продуктивный способ посещения выставки. А теперь мы проведём точно такую же экскурсию для вас, только в формате статьи!

Luxus Paint

Стенд сразу привлёк наше внимание своей яркой палитрой и сложными геометрическими формами. Внутри всё оказалось ещё интереснее, чем снаружи. Итальянские декоративные покрытия заменят и обычные краски, и обои, и даже плитку в ванной. Экологичные и удобные в нанесении, краски можно применять в жилых и общественных помещениях, в том числе в мокрых зонах, включая ванные комнаты, кухни и даже бассейны. Производитель гарантирует стойкость и высокое качество!

Artlight

Российская компания, которая выпускает светильники, славится своим оригинальным подходом и необычными идеями, которые так ценят дизайнеры. На стенде помимо стандартной продукции можно было найти полки с подсветкой, прожекторы, композиции из профильных светильников, настенные светильники с регулируемыми шторками, чтобы создавать световые рисунки на стене. В общем, если вам нужна не просто лампа, а свет, который играет в интерьере ведущую роль, то вам сюда.

Lea Ceramiche

Стенд для нового участника выставки оформляла дизайнер Мария Романова , и ей удалось во всей красе продемонстрировать принципы компании и свойства её продукции. Экологически чистая плитка и керамогранит соответствуют всем современным требованиям, не содержа вредных примесей. А благодаря глазурованному покрытию, устойчивому к растрескиванию, плитка прослужит несколько десятилетий. Перепады температур, влажность и механическое воздействие ничуть не страшны!

Tile of Spain

Испанская плитка — это словосочетание, которое дизайнерам говорит столько же, сколько «швейцарские часы», «французское вино» и «итальянская кухня». В экспозиции Tile of Spain было представлено пятнадцать лучших испанских брендов: Azulev Grupo, Ceramica Saloni, Cevica, Cifre, Colorker Group, Dune, Equipe Ceramicas, Harmony, Ibero, Pamesa Ceramica, Rosa Gres, Sologres, Terraklinker, Togama, Zirconio. У каждого из них свои дизайнерские особенности, тонкости производства, достоинства и способы обработки, но всё объединяет высокое качество и потрясающий дизайн.

Мария Романова / Спецпроект 12 Марию можно смело назвать главной звездой выставки, ведь именно её стенд привлёк так много внимания не просто благодаря выставленной на нём продукции, но и волшебной идее. Двенадцать героинь проекта стали олицетворением тех самых качеств, которые необходимы каждому дизайнеру для достижения цели. В проекте приняли участие Ирина Дымова, Надежда Ананьева , Анастасия Панибратова, Татьяна Горшкова , Амалия Тальфельд, Ирина Глик, Мария Ахременкова, Варвара Зеленецкая, Татьяна Рогова, Татьяна Смирнова , Елена Архипова и сама Мария Романова.

Каждой из девушек досталась своя черта для воплощения, и к каждой Мария подобрала соответствующие по духу материалы. Всего получилось двенадцать керамических плит Laminam, шесть ковров из коллекции The Rug One, созданной самой Марией, декор, фарфор и хрусталь от лучших брендов.

Маленькая Япония

Дизайнеры, коллекционеры и просто любители красоты в интерьере, без сомнения, оценят ассортимент этого поставщика восточных диковинок. Здесь и искусно расписанные вазы, и скульптуры, и посуда. Но наше внимание больше всего привлекли удивительные панно, вышитые вручную. С первого взгляда и не догадаешься, что это вышивка! Представляете себе, какая это тонкая работа? Стоит посмотреть своими глазами.

Sofia Doors

Цельность интерьера, в котором все детали взаимодействуют между собой, это не просто тренд, это данность современного дизайна. И здорово, когда производители это понимают. Специалисты Sofia Doors не просто предлагают межкомнатные двери, но и могут изготовить к ним плинтусы, настенные панели, межкомнатные перегородки и декоративные элементы. Все двери и перегородки, в том числе скрытые, могут быть изготовлены не из одного материала, а из комбинации сразу нескольких. И само собой, при таком подходе невозможно обойтись без оригинальных проектов и индивидуального подхода к каждому заказу.

Ledmonster

Российские производители светильников действительно радуют своими разработками. А вся продукция Ledmonster создаётся именно в России, начиная с этапа проектирования макета и заканчивая складской программой. Есть два пути, которые бренд предлагает своим заказчикам, и оба они будут интересны дизайнерам. Во-первых, это регулярная коллекция современных светильников, выполненная из алюминия. Во-вторых, это разработка уникальных светильников из массива дерева, стекла, бетона и других материалов с окраской в любой цвет.

Art Metal Lab Ручная работа и прикладное искусство всегда были и будут на вес золота. Хотя эта мастерская в своей работе применяет обычно другие металлы, её владелец и главный художник Николай Табачков владеет профессией ювелира. И это заметно по его работам! Люстры, ограждения, ворота, лестницы — всё это изготавливается с применением старинных технологий и любовью к кузнечному искусству. А на выставке все желающие могли увидеть декоративные интерьерные панно, светильники и стол с использованием современных техник. Глаз не оторвать!

Эта сталелитейная компания базируется в странах Северной Европы и США и поставляет продукцию, которая славится своей лёгкостью и прочностью. На стенде была представлена уменьшенная копия настоящего современного дома, фасады и крыша которого отделаны сталью с полимерным покрытием GreenCoat. Производство находится в Швеции, Финляндии и США, странах, где знают, что такое суровые погодные условия, и где действительно понимают, какими должны быть современные дома.

Макслевел

Известный прежде всего сантехникой и мебелью для ванных комнат, поставщик в этот раз представил на своём стенде зеркала от итальянского бренда Fiam. Эта фабрика первой в мире начала производить мебель и аксессуары из гнутого — до 90 градусов — стекла. С брендом успели поработать лучшие итальянские и другие дизайнеры: Филипп Старк , Вико Маджистретти, Энцо Мари, Чини Боэри, Массимо Мороцци, Данте Оскар Бенини. А сейчас новые коллекции создают Массимо Йоза Гини, Даниэль Либескинд, Массимилиано и Дориана Фуксас, Хелидон Джиджи.

Волховец

Российский бренд с двадцатилетним опытом создаёт межкомнатные двери, при этом используя лазерные технологии декорирования древесины и алмазную гравировку элементов остекления. Это позволяют выпускать изделия с чёткой геометрией, изящной и разнообразной отделкой. Лучшее тому доказательство — роскошные французские двери, которые были представлены на стенде и привлекли внимание дизайнеров.

Archskin

Пожалуй, один из самых впечатляющих стендов на выставке был именно у этого бренда. Гигантское светящееся облако, собранное из мини-облаков, оказалось полностью сделанным из керамики. Более того, стены и пол стенда тоже были отделаны керамикой крупного формата. Вот именно таково основное предназначение продукции Archskin — быть архитектурной кожей интерьера, ведь название бренда — сокращение от Architectural Skin. Керамическими плитами, широкими, но при этом максимально тонкими, может быть и пол, и потолок, и стены, причём как в интерьере, так и снаружи здания.

Arline

Мебель по индивидуальным заказам, причём не только в единичных, но и в корпоративных масштабах, это то, чем компания занимается уже почти двадцать лет. Но основной её фишкой стала не мебель, а декоративные панели, которые могут быть созданы с применением натурального шпона, стекла, ДСП, и станут достойным обрамлением любого интерьера. Так что если хотите полностью оформить интерьер в одной комнате или в офисе на тысячи человек, здесь решатся все поставленные вами задачи.

2tec2

Перед вами инновационные тканые покрытия от бельгийского производителя, решающие сразу массу задач и дарящие целое поле для дизайнерской фантазии. В плитках или в рулонах, покрытие из виниловой пряжи может быть использовано для пола внутри помещений и снаружи, так как оно совсем не боится влаги. Вы можете пойти дальше и использовать его на стенах, в саду или бассейне, в мокрых зонах, в детской игровой комнате. Благо количество расцветок приятно удивляет.

Armani/Roca

Если Джорджо Армани что-то создаёт, то это мгновенно становится предметом роскоши и объектом желаний. Вот и эта коллекция под названием Baia, созданная в прошлом году брендами Armani/Roca, всем своим видом кричит о роскошном образе жизни, респектабельности и любви к комфорту. Главная дизайнерская нотка, которая дарит ощущение благородства и элегантности, это, конечно, оттенки металлов — золотой и тёмный.

Bauhaus

Обои под окраску с модными объёмными фактурами и собственно краски в сочных, насыщенных оттенках — вот что было представлено на стенде. Отдельного внимания заслуживало и то, как производитель представил свою продукцию. Геометрические панно с подсветкой сразу бросались в глаза и вызывали желание сфотографироваться на их фоне. Вот бы и наши интерьеры с помощью этих красок производили такой же эффект!

Механика света

Уже несколько лет основным продуктом этого российского бренда остаются светильники из берёзовой фанеры. На стенде были представлены как уже известные и полюбившиеся модели, так и новинки. Например, светильник «Тюльпан» со светодиодным источником света, а ещё светильники LED Zeppelin, представляющие собой дирижабли. Главная особенность каждого светильника в том, что светодиодные модули можно спокойно менять, не разбирая сам светильник.

Особая техника

Бренд представил на своём стенде революционную технологию управления светом Casambi, которая подойдет для исторических зданий, деревянных домов, офисов и шоу-румов. А ещё для тех особенных зданий и интерьеров, где нельзя или нежелательно штробить стены, чтобы провести освещение. Система управления освещением не требует проектирования и специальной проводки и настраивается мгновенно. Компания предлагает беспроводные выключатели, датчики движения, моторизированные светильники — словом, всё то, что в ближайшие году будет на пике популярности.

Lapitec

Хотите знать, как выглядит инновационный камень из природных материалов? Этот итальянский бренд нашёл своё собственное решение — спечённый камень, окрашенный по всей толщине и выпускаемый в виде больших плит, что сейчас особенно ценно. Этот материал легко обрабатывается и может использоваться как угодно: от стен и полов внутри и снаружи здания до кухонных столешниц.

Ceramic group

Клинкерные и облицовочные материалы высшего качества — это необходимость для частного дома и садового участка. На своём стенде поставщик представил несколько лучших брендов, в частности немецкую компанию Stroeher, которая занимается производством клинкерной плитки, Muhr, производящей клинкерный облицовочный и тротуарный кирпич, кирпич ручной формовки заводов Engels & Helden и многое другое.

Помимо основной программы, в этом году на выставке появился особый проект Follow Design, который обещает стать ежегодной традицией. Его главная тема в этот раз — life in color, то есть «жизнь в цвете». Каждый стенд принадлежит одному бренду, а оформление каждого из них взяли на себя российские дизайнеры. Один бренд — один дизайнер. Таким образом посетители выставки смогли оценить продукцию брендов, представленную максимально творчески, а заодно увидеть и сравнить почерки разных дизайнеров, их видение цвета.

Aldeco

Этот стенд единственный был оформлен дизайнером не из Москвы — Екатериной Егоровой . В своей работе она постаралась показать, что цвета в интерьере бояться не нужно, что это один из главных инструментов и помощников дизайнера, с помощью цвета можно создать целый мир. Розово-тропическое сочетание на стенде мгновенно привлекало внимание и влюбляло в себя навсегда.

Kravet

Дизайнер Ольга Подольская выбрала самый лучший фон для демонстрации цвета — чёрный. Так мы без слов понимаем, как яркие пятна, орнаменты и узоры могут изменить к лучшему не только скучный тёмный интерьер, но и саму нашу жизнь. Многообразие текстиля в обивке и в представленной в виде панно продукции бренда даёт невероятный простор для творчества.

Дизайнер Мария Романова, которая в своих проектах любит экспериментировать с восприятием, философией материалов и воображением, создала стенд, главную роль в котором сыграли специфические свойства тканей. Это роскошное ковровое покрытие, необычный узор на котором создают отпечатки ног, ткани с 3d-эффектом, шторы, выполненные в технике печворк.

Fabricut

Катя Гердт известна как дизайнер, знаток антиквариата и коллекционер уникальных предметов. Поэтому неудивительно, что на своём стенде она использовала историческую мебель, картины и объекты искусства, которые смогли подчеркнуть современные ткани и раскрыть их совсем с другой стороны. Получился готовый интерьер, в котором все детали работают друг с другом, создавая цельный образ. Так выставочный стенд превратился в готовый проект!

Christian Fischbacher

Инга Иващенко решила раскрыть все качества бренда через спальню, где всегда используется так много текстиля. Christian Fischbacher известен своими смелыми, яркими, крупными принтами и жизнерадостным взглядом на интерьеры, вот и спальня вышла лёгкой, весенней и энергичной. Получился целый райский сад — невиданные растения, солнце и фарфоровые птицы, которые приготовили посетителям выставки сюрприз. При помощи пульта управления эти своеобразные шторки разъезжаются в разные стороны, заставляя птичек звенеть.

Стенд, оформленный Анной Муравиной, продемонстрировал не только текстильную продукцию, но и мебельные новинки, выпущенные совсем недавно самой Анной. Её коллекция уличной мебели «Крестики-нолики» предстала перед нами в новом цвете и с новым принтом. Если вам нужна идеальная комбинация мебели, текстиля и палитра для садового участка, террасы или даже балкона, то вот отличная идея, которую стоит взять на вооружение.

William Yeoward

Невероятный взрыв красок и принтов устроила на этом стенде дизайнер Мария Бахарева . Английский загородный дом в красно-синем сочетании приобрёл столько деталей, что их можно разглядывать и изучать вечность. Как минимум семь видов текстиля, мебель в стиле кантри, китайские вазы, морской декор и элементы китча образовали такой неожиданный коктейль, что можно было долго простоять с открытым ртом. Вот именно такие проекты дарят дизайнерам вдохновение и смелость!

Villeroy & Boch

Диана Балашова единственная из всех экспонентов продемонстрировала цвет не при помощи текстиля, а в ванной комнате. Шаблоны окончательно разорваны: ванная комната — больше не медицинское белое пространство, а помещение, не менее других заслуживающее дизайнерского внимание, уюта и уникальности. Яркий оранжевый оттенок, невероятная световая инсталляция и геометрия в самом её минималистичном проявлении — вот рецепт роскошной ванной комнаты.

Thibaut

Стенд от Татьяны и Дмитрия Хорошевых — это не просто интерьер, а целое художественное видение устройства этого мира. Гигантский светильник в центре — фантазия на тему планеты в окружении всех прочих ипостасей жизни. И конечно, текстильный бренд включает немало арт-объектов, ведь ткани по сути своей — тоже произведения искусства, которые оживляют интерьер.

Houlès

Французский бренд, который создаёт смелый текстиль необычных цветов и текстур, объединился с мебельным брендом Nouailhac, чтобы показать свои самые стильные стороны. Одним из наиболее популярных объектов на стенде и на выставке вообще стало роскошное жёлтое бархатное кресло, солнечным пятном выделяющееся на тёмном фоне. А ещё внимание привлекало полосатое панно, собранное из кусочков разных тканей бренда.

Carlucci

Второй и последний стенд, над которым не работал конкретный дизайнер и который был оформлен собственным дизайн-бюро. Здесь явно можно увидеть два основных модных направления в текстиле — тропическая экзотика и грубая геометрия. Оказалось, эти совершенно разные принты роскошно сочетаются между собой, и именно это бренд хотел нам показать.

Фотограф: Рибсимэ Манукян

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