Дом в Сочи: интерьер, в котором дизайнер воплотила самые смелые идеи

Вилла на Черноморском побережье досталась автору проекта с частичной отделкой. Над ней уже поработали двое дизайнеров, но результат заказчика не устраивал. Отчаявшись, владелец виллы обратился к своим знакомым, которые посоветовали ему молодого, талантливого и проверенного дизайнера Марию Боровскую. Первая встреча состоялась в подмосковном доме заказчика. Главной его просьбой было создать безупречный интерьер, чтобы в нём всё было продумано до мелочей, как в дорогой первоклассной гостинице.

«Каждый наш разговор заканчивался словами: «Маша, если ты считаешь, что это будет красиво и правильно, делаем так, — вспоминает дизайнер. — По сути, он дал мне карт–бланш, полностью доверившись моему вкусу, и до конца не знал, что происходит на объекте! Конечный результат стал для него сюрпризом, но он оправдал все ожидания».

Дизайнер основательно поработала над фасадом, подобрала отделочные материалы и уличные светильники, привела в порядок прилегающую территорию. Холодную минималистскую архитектуру здания смягчила тёплыми оттенками древесины ипе и песочно–серого песчаника, использованных для оформления наружных стен.

«Дом строился для отдыха на море, — продолжает Мария. — В семье трое детей. Они уже выросли, но любят приезжать в гости и проводить время большой компанией. Это настоящая семейная резиденция, и мне хотелось сделать интерьер тёплым по ощущению, гостеприимным, нарядным и разнообразным в визуальном плане, но также сохранить современную стилистику, присущую дому».

Важный приём в интерьере — контраст, сочетание разных материалов. Буазери с 3D–рисунком, декоративная штукатурка, разра­ботанная специально для этого проекта, сложного лилово–медно–коричневого оттенка, мрамор Bedosar Grey с рыжевато–коричневыми и фиолетовыми прожилками, бежевый травертин, бетонные плиты с пузырьками воздуха, изготовленные на заказ, панели из ореха создают необычайно яркий калейдоскоп красок и фактур. «Дом находится в Сочи, природа здесь очень красивая, — объясняет Мария свой замысел, — буйство красок за окном, бескрайняя синева моря и зелёный покров гор вдохновили меня на создание такого же сочного, живописного интерьера, где солируют натуральные материалы».

В доме много зелени, зимний сад — настоящая оранжерея. Тему природы дизайнер поддержала озеленением: оформила стены живым стабилизированным мхом, который смотрится очень гармонично на фоне буазери природного светло–коричневого оттенка. Игру фактур поддерживают эффектные аксессуары и светильники. Один только декор в виде яиц от PHILLIPS COLLECTION чего стоит! Огромные скорлупки, покрытые внутри золотом, украшают мраморную поверхность стены и выступают главным декоративным акцентом в гостиной.

Автор проекта Мария Боровская: «Этот проект — один из моих любимых. Здесь мне, благодаря безоговорочному доверию со стороны заказчика, удалось максимально проявить свои творческие способности дизайнера. В нём есть контраст, сложная геометрия, необычные детали, цвет. Цвет я особенно люблю и приучаю к нему своих заказчиков. У каждого оттенка своё влияние, и если подобрать его в соответствии с характером, темпераментом, внешним видом человека, то можно создать яркий, подчёркнуто индивидуальный интерьер».