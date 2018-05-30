В Москве появился монобрендовый шоу-рум Eichholtz

22 марта в Москве состоялось открытие монобрендового шоу-рума Eichholtz. Мероприятие, прошедшее в шоу-руме IDCollection, главного сертифицированного дилера Eichholtz в Европе, посетило 150 гостей, среди которых — множество известных дизайнеров и архитекторов столицы. Все они смогли первыми увидеть новую площадку бренда и лично познакомиться с основателем компании Тео Айхольцем и креативным директором марки Эдвином ван дер Гюном, которые приехали в город специально на открытие.

Тео Айхольц, бессменный идеолог и главный дизайнер Eichholtz, провёл презентацию и рассказал о стилевых предпочтениях компании, её планах и новинках. Среди последних — коллекции светильников, мебели и аксессуаров, выпущенные в 2018 году.

Владелец бренда официально назвал IDCollection самым крупным дилером Eichholtz в Европе и благодарил за работу. Директор шоу-рума IDCollection Дмитрий Тилевич выступил с ответным словом и также поблагодарил Eichholtz за плодотворное сотрудничество.

В честь открытия шоу-рума было решено устроить конкурс для дизайнеров и архитекторов. Условия конкурса: до сентября прислать фотографии реализованного интерьера, где использованы мебель, свет или аксессуары Eichholtz на электронный адрес pr@idcollection.ru. В сентябре креативный директор фабрики Эдвин ван дер Гюн выберет трёх победителей, которые отправятся в Амстердам и посетят головной шоу-рум Eichholtz.

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