Как спланировать однушку для двоих площадью 55 квадратов: пример из Москвы

Дизайнер Оксана Цымбалова умеет работать не только с просторными квартирами, но и с маленькими пространствами, одно из которых досталось ей в виде однокомнатной квартиры площадью 55 кв. м. Сложностей было сразу несколько: уместить на небольшой площади всё необходимое, вписать в интерьер любимую картину хозяйки и угадать предпочтения её мужа, которому эта квартира делалась в качестве сюрприза и подарка от любимой.

Оксана Цымбалова, дизайнер

Выпускница юридического факультета Тюменского государственного университета. Кардинально изменила траекторию жизни, оставив в прошлом успешную карьеру начальника отдела в «Газпроме» и пойдя по пути детской мечты стать дизайнером. В 2015 окончила Международную школу дизайна и прошла курсы профессиональной квалификации Виктории Якуша в Киеве, сразу же начала вести проекты. Сегодня Оксана не только дизайнер, но и руководитель собственной мастерской «Дом солнца», эксперт в правовых вопросах дизайнеров.

www.artdomsun.com Хозяевам было очень важно получить не только красиво оформленное, но и функциональное жильё с полноценной спальней и большим количеством мест для хранения. Нельзя было обойтись без зоны столовой, кухни, гостиной и рабочего места. Решать такую непростую задачу нужно было в первую очередь с помощью планировки: кухню, гостиную и столовую зону объединили в открытое пространство, а внутреннюю перегородку между комнатой и кухней демонтировали, выделив таким образом место для спальни и гардеробной. Дверной проём в несущей стене переносить не стали во избежание лишних трат.

Оксана Цымбалова, дизайнер:

— Хозяева этой квартиры — активные и деловые люди с хорошим чувством юмора. Они с удовольствием пользуются новыми технологиями, любят путешествия, природу и уединение. Интерьер их квартиры должен был получиться современным, уютным и функциональным. Главная сложность состояла в том, что основное общение происходило с хозяйкой квартиры, а для её супруга этот проект был сюрпризом. То, что заказчик полностью одобрил планировочное решение и визуальную часть, стало для нас главным успехом.

Статьи по теме Светлая и современная квартира в Санкт-Петербурге 14 классных идей дизайна интерьеров из Instagram

Прихожая

Прихожая хозяевам досталась сложной формы: при входе в квартиру взгляд сразу упирается в стену. Нивелировать этот эффект дизайнер решила с помощью небольшой вешалки для верхней одежды и полки для обуви. Боковую стенку шкафа декорировали готовой фитопанелью из мха. Такое смелое на первый взгляд решение на самом деле очень практично: стабилизированный объёмный ягель годами не требует полива, освещения и специального ухода, а само покрытие удобно монтируется на вертикальную поверхность «стык в стык».

Здесь же появилась любимая картина хозяйки, которую та хотела обязательно использовать в интерьере. Место для неё нашлось в дальней части прихожей над небольшим пуфом. В этой зоне установили большое зеркало, перед которым удобно одеваться и которое визуально увеличивает пространство.

Кухня-гостиная

Основной идеей этого проекта было не просто объединение гостиной, кухни и обеденной зоны, а создание плавно перетекающего, максимально лёгкого и воздушного пространства. Тенденции оформления гостиной связаны с общим изменением взгляда на это помещение: сегодня оно всё чаще рассматривается не как место для шумных посиделок с друзьями, а как своеобразное убежище после тяжёлого рабочего дня. Поэтому интерьер гостиной должен быть расслабляющим, нейтральным и настраивающим на отдых.

Зона отдыха получилась небольшой по площади, но функциональной: раскладной диван может использоваться как дополнительное спальное место, а в расположенной напротив ТВ-группе предусмотрена дополнительная система хранения.

Несмотря на то что интерьер выполнен в современном стиле, в нём присутствует и уют, и романтичная, настраивающая на релакс атмосфера. Добилась такого настроения дизайнер с помощью мягкого пушистого ковра, фитокартин из мха, разных источников света, обивки мебели, лёгких занавесок и спокойной цветовой гаммы.

При оформлении кухонной зоны стояла следующая цель: как можно больше свободного пространства, как можно меньше видимых мелких предметов. Для этого Оксана использовала три принципа. Первый — каждая вещь должна нести функциональную нагрузку. Второй — количество украшений минимально, поскольку кухня объединена с гостиной. Третий — мебель должна иметь лаконичные геометрические формы.

Так, в зоне кухни появился покрытый матовым лаком кухонный комплект, сделанный на заказ по эскизам дизайнера, раскладывающийся обеденный стол на 4 и 8 персон, прозрачные стулья, а также встраиваемая техника и раковина. Столешница рабочей поверхности выполнена из искусственного камня.

Оксана Цымбалова, дизайнер:

— Придерживаясь тенденции экологичности жилья, в проект мы заложили качественные фильтры для воды, хорошие распылители с аэраторами и сенсорные краны: всё это значительно экономит не только ресурсы Земли, но и семейный бюджет заказчиков.

Спальня и гардероб

Центральное место в спальне занимает кровать от итальянской фабрики Busnelli. Других предметов мебели немного: прикроватные тумбочки и ТВ-зона с системой хранения напротив. При необходимости к навесному столу-тумбе можно приставить стул и получить таким образом рабочее место, а вещи спрятать в навесной шкаф.

Для хранения одежды предусмотрена полноценная гардеробная. В ней же выделено место для стиральной машины и несколько полок для бытовой химии и полотенец.

Балкон

Довольно длинный балкон было решено разделить на две части легко возводимой конструкцией: в принадлежащей спальне половине разместили зону сушки белья, а в части гостиной — уютное местечко для чаепития и релаксации.

Ванная комната

В качестве стенового покрытия в санузле использовали сразу два отделочных материала: керамогранит и микроцемент в зоне ванны и хранения. Пол выложен паркетной доской Barlinek. Сантехнику выбрали немецкого производителя — компании KLUDI.

Для хранения в ванной комнате предусмотрены встроенные в нишу открытые полки и сделанный по эскизам дизайнера шкаф.

В этом интерьере были использованы

Прихожая:

пуф — Bolia (Дания);

шкафы выполнены на заказ по эскизам дизайнера;

накладной светодиодный светильник — Centrsvet (Россия), модель Nail.

Гостиная:

диван — Jardan (Австарлия), модель Vista;

ковёр — Jacaranda Carpets (Великобритания);

журнальный столик — Kartell (Италия), модель Jelly Table;

столики — Sancal (Испания), коллекция Flash, модель NUDO;

настенный светильник — дизайнер Francesc Vilaró (Испания), модель GROK Invisible;

шкафы выполнены на заказ по эскизам дизайнера;

паркетная доска — Barlinek (Россия), коллекция Senses.

Кухня-столовая:

кухонный комплект выполнен на заказ по эскизам дизайнера;

мойка — BLANCO (Германия), модель STATURA 6-IF;

стол обеденный — LifestyleFurn (Дания), модель Kim;

стулья — модель Louis Ghost, дизайнер Philippe Starck;

микроцемент — EDFAN (Аргентина);

паркетная доска — Barlinek (Россия), коллекция Senses.

Спальня:

кровать — Busnelli (Италия), модель Sedona Basso;

шкафы выполнены на заказ по эскизам дизайнера;

накладные светильники — Centersvet (Россия), модель DROP.

Ванная комната:

сантехника — KLUDI (Германия);

шкаф выполнен на заказ по эскизам дизайнера;

умывальник выполнен на заказ по эскизам дизайнера;

освещение — XAL (Австрия);

микроцемент — EDFAN (Аргентина);

паркетная доска — Barlinek (Россия), коллекция Senses.

Визуализатор — Антон Якушев.

Читайте также:

Проект недели: что нужно молодому человеку для счастья

Если вы не терпите плюшевых медведей и рюшечек: интерьер для модных и независимых

Как грамотно организовать пространство: яркая квартира для молодой семьи