40 лучших предметов мебели и аксессуаров для отдыха за городом

МебельМебель outdoor есть у многих производителей. Её начали делать даже те, кто традиционно специализировался на обстановке интерьеров. Так, марки Baxter и Giorgetti в прошлом году заявили свои коллекции мебели и аксессуаров outdoor, и теперь их первоклассной кожей и эксклюзивным деревом можно наслаждаться и, нежась в лучах солнца на открытой террасе. Или прячась от них — как в случае с зонтиком от солнца Gea.

1. Зонтик от солнца GiorgettiНаряду с привычными материалами outdoor — пластиком (обратите внимание на мебель французской марки Vondom) и синтетическими нитями (коллекция плетёных диванов от Dedon) дизайнеры используют и нестандартные. Например, мрамор и обугленное дерево. Из последнего сделан шезлонг Dusk от Riva 1920, его обтекаемая форма придумана дизайнером Каримом Рашидом и повторяет контуры человеческого тела, благодаря чему лежать на нём особенно удобно.

2. Стулья Vondom3. Диван Dedon

4. Шезлонг DuskЕсли времени на покупку мебели в обрез, рекомендуем российскую марку Yachtline с роскошными коллекциями outdoor. Благодаря большим заводским площадям в Подмосковье на выполнение заказа (включая отгрузку) уходит в разы меньше времени, чем с доставкой из-за границы.

5. Витрина Port6. Коллекция мебели 9.zero от Atmosphera7. Журнальный столик Caribe8. Кресло Gardenias Outdoor9. Кофейные столики Theduck10. Кресло InOut 41911. Кофейный столик Acacia12. Пуф TucumcariГамаки и шезлонгиИ, конечно, комплектуя террасу и сад, не забудьте про гамаки и шезлонги! В нашей подборке есть варианты на любой вкус: от романтичных до брутально-гламурных.

13. Шезлонг Rimini14. Шезлонг Allaperto Camping chic15. Шезлонг Imba16. Гамак Farniente17. Гамак PetuniaОткрытые кухни и outdoor-каминыОбратите внимание на открытые кухни и outdoor-камины. Роскошная серебристо-голубая кухня появилась у мастеров из Флоренции — марки Officine Gullo. А серия каминов из брутального металла — у широко представленной в России компании Planika.

18. Чаша для костра Qrater>19. Летняя кухня Pacific Light Blue20. Газовый камин Galio Corten21. Дровница PortСадовый инвентарьМы также подобрали садовый инвентарь, с которым будет не стыдно подрезать розы даже в Кенсингтоне! Наряду с традиционными металлическими совками есть, например, и нанолейки будущего — от бренда Eva Solo.

22. Пергола Screen–pot23. Сумка для садового инвентаря от Ladivinejardine24. Лейка от Eva SoloАксессуары для отдыха и пикникаЕсли дача для вас — прежде всего отдых, предлагаем десятки вариантов его проведения. От дизайнерского бадминтона до снобистских наборов для пикника — от Ralph Lauren Home.

25. Текстиль и аксессуары Jardin des Plantes26. Набор для пикника от Ralph Lauren Home27. Керамика Cartocci28. Набор для бадминтона от Crate and Barrel29. Декоративная подушка от Designers Guild30. Лампа Casting Concrete31. Тарелка Iris32. Настенные часы Cuckoo33. Бокалы Club34. Светильник Ottavo35. Декоративная подушка от Baan36. Фигурка Bird37. Чашка Brillance Fleurs des Alpes38. Лопатка 1965 Vintage Gadgets39. Обои Noukku40. Плед Triomphe