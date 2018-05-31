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ИКЕА презентовала новую коллекцию в Музее стрит-арта
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ИКЕА презентовала новую коллекцию в Музее стрит-арта 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Новая коллекция компании ИКЕА была разработана совместно с дизайнером одежды из Лос-Анджелеса Крисом Стэмпом. Некоторые вещи действительно необычны — такие мы не привыкли видеть у известного бренда. Речь идёт о кепках, толстовках, мячах, спортивных сумках и скейтборде. Новинки подойдут любителям спорта и активного образа жизни.
Коллекция СПЭНСТ пронизана духом бунтарства. Она доступна в магазинах ИКЕА по всей России с 16 мая.
Слоган и хэштег серии говорит сам за себя: #мояжизньмойстиль. В рамках этой кампании пройдёт конкурс, участникам которого будет предложено рассказать о себе, уличной культуре своего города и своём месте в ней. Формат рассказа — чёрно-белые фото с текстом или видео, которые нужно загрузить в Instagram до 7 июня. Самый активный и креативный участник поедет в августе в Швецию на музыкальный фестиваль.
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