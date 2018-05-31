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Появилось фото второго и третьего комплектов игровой формы «Ромы» на сезон 2018/2019
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Появилось фото второго и третьего комплектов игровой формы «Ромы» на сезон 2018/2019 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Выполнена она будет в светло-сером и желтом цветах.
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