40 кухонь, на которых хочется готовить

Если площадь позволяет, высокий буфет — то, что отлично подойдёт всем кулинарам. В этом случае он не кажется массивным благодаря нейтральному серому цвету, а рейлинги на стенах добавляют нотку легкомысленности.

Яркая и тёплая кантри-кухня с интересными деталями. Такая, конечно, больше подойдёт для загородного дома, но и в городской квартире можно найти место для деревенского уюта.

А это отличный пример современной кухни без ручек — все шкафы открываются нажатием. Правда, очень удобный механизм, особенно когда руки заняты?

Открытые стеллажи для тех, кто любит, чтобы всё необходимое было всегда под рукой. Главное — следить за порядком.

Статьи по теме Какие кухни выбирают в России Лайфхаки для стиля лофт на примере одной кухни

Кухня насыщенного бордового цвета гарантирует уют, а с такой конфигурацией вам будет очень удобно на ней работать. Но будьте осторожны: красная палитра на кухне усиливает аппетит.

Очень удобная кухня с островом в классических светлых тонах. Идеально подойдёт для большой семьи, в которой всем нравится готовить. Ну или пробовать кулинарные шедевры хозяйки.

Роскошная современная кухня. Обратите внимание на контраст чёрных и белых поверхностей с подчёркнуто деревянными. Очень разные материалы и фактуры — тем не менее вместе они смотрятся гармонично.

Жёлтая жизнерадостная кухня подойдёт тем, кому в доме не хватает солнца. Хорошее настроение за обедом будет обеспечено!

Открытые полки на кухне — частый предмет споров, но в одном все сходятся: с ролью украшения интерьера они прекрасно справляются.

На кухне такого спокойного зелёного цвета никогда не убежит молоко и не пригорят пирожки. Не забудьте проследить, чтобы было достаточно света.

Один из самых актуальных цветов в этом году — вот такой насыщенный синий. На кухне отлично сочетается со светлыми оттенками и позволяет поэкспериментировать с деталями тёплых ярких тонов.

Если у вас множество дизайнерских идей, которые хочется воплотить, но вы боитесь перестараться, выбирайте для творчества белый фон. Результатом может стать вот такая уютная кухня.

Ещё одна современная кухня с глянцевыми, почти зеркальными поверхностями. Сделает атмосферу более праздничной, а помещение просторным за счёт отражения света.

Бытовая техника контрастного цвета — необычное и интересное решение. В этом случае сочетание цветов явно удалось.

А почему бы не объединить сразу несколько трендов в одном месте? Если всё продумать, получится отличная кухня, которая нескоро надоест.

Очень компактная и сдержанная кухня. Холодный гарнитур уравновешивают деревянные элементы — с ними сразу становится теплее.

Не забывайте, что кухня должна быть не только красивой и качественной, но и функциональной! Ещё один необычный механизм поможет грамотно использовать каждый сантиметр.

Кстати, о функциональности. Такая необычная дверца для узкого шкафа сэкономит вам силы и время на поиски нужной банки в дальнем углу.

Белоснежная классика. Кухня, которая никогда не выйдет из моды.

Мы уже говорили, что красная палитра повышает аппетит? Уверены, при виде оранжевой кухни вам тоже срочно захочется чего-нибудь вкусненького.

Кухня до потолка — лучший способ уместить все чашки, миски и кастрюли. А благодаря светлым фасадам она не будет казаться тяжёлой.

Отличная кухня для загородного дома, где есть всё: вместительные шкафы, функциональный остров, большая рабочая поверхность и открытые полки.

Очень важно, чтобы на кухне было удобно и не приходилось подолгу искать каждую нужную вещь. С такими ящиками, например, подобные проблемы вам не грозят.

Очень нейтральная кухня без ярких деталей. На такой всегда должен быть порядок и отличное освещение — тогда она будет выглядеть свежо и благородно.

Кухня в стиле лофт — отличный современный выбор. Строгость серых шкафов нейтрализует кирпичная стена.

Очень удачное сочетание тёплых и холодных оттенков. На такой кухне будет одинаково удобно и уютно как летом, так и зимой, в завтрак и в ужин.

Кстати, если ваш выбор падёт на полностью нейтральную кухню как в плане цвета, так и фактур, ничто не помешает вам придать ей индивидуальности при помощи декора. Яркий, заметный светильник, например, сразу сделает помещение интереснее.

Кухня в скандинавском стиле — очень популярный вариант, особенно для помещения с небольшой площадью.

Обратите внимание, как интересно жёлтая кухня перетекает в деревянный потолок тёплого оттенка. Даже в холод и дождь вам будет казаться, что сверху светит солнце.

Если площадь позволяет оборудовать отдельную столовую, обязательно подумайте о двухлинейной кухне. Очень удобно, особенно если вы готовите не в одиночку.

Шикарная кухня с автоматическими дверцами-жалюзи — отличная экономия места и времени.

Низкий потолок — не проблема, если у вас получится отказаться от навесных шкафов и максимально разместить всё необходимое в нижней части кухни.

Кухня в элегантном экостиле идеально подойдёт, если вы живёте в мегаполисе, но любите природу.

Тёмная высокая кухня может сделать комнату теснее. В таком случае на помощь придут глянцевые и хорошо освещённые потолки.

С раковиной у окна связано много мифов и легенд. Кому-то это кажется удобным, а кому-то нет, но в любом случае это очень стильно выглядит.

Медь, латунь и золото сейчас очень актуальны. Всего пара таких деталей — и даже самая обыкновенная кухня заиграет новыми красками.

Если ваш выбор пал на чёрную кухню, хорошо продумайте её окружение. Это может быть нарядный фартук, живые или искусственные растения, яркая посуда. И чёрный никому не покажется мрачным!

Розовая гамма обещает стать самой популярной в будущем году. Почему бы не сделать кухню такого цвета? На ней особенно приятно будет пить чай с конфетами.

Вот такой необычный сверкающий фартук будет привлекать внимание и создаст праздничное настроение. Например, хмурым ранним утром.

Хороший пример того, как тёмные и светлые, тёплые и холодные оттенки и фактуры могут существовать вместе. Главное — не бояться экспериментов.

Читайте также:

Как создать дома уют: кухня Алины и Павла до и после ремонта

​Дизайн кухни: инновации и тренды 2017 года

Белая кухня: 115 идей оформления