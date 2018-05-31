Цвет горчицы в интерьере: уроки дизайна Варвары Зеленецкой

Вспоминаем самые харизматичные оттенки нынешнего года. В этот раз дизайнер интерьеров Варвара Зеленецкая расскажет нам об оттенке buttercup.

Варвара Зеленецкая, дизайнер интерьеров

Дипломированный специалист по дизайну интерьера и мебели, специалист по менеджменту в сфере искусства (окончила гуманитарно-прикладной институт и институт проблем современного искусства), стажировалась во Флоренции в Институте дизайна Лоренцо ди Медичи (Lorenzo di Medeci). С 2002 года совладелец студии Dekointeriors в Центральном доме архитекторов. В 2005 году открыла студию, работает с интерьерами, начиная от архитектурного проекта и заканчивая отдельными предметами, которые разрабатываются и создаются по эскизам дизайнеров студии в собственной мастерской.

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— Существует мнение, что жёлтый — это цвет шизофреников. Отсюда жёлтые дома и ярко-жёлтые элементы в одежде поэтов-футуристов. Это, конечно, цвет безумия, но как и все оттенки он может быть разным. В любом случае, если вы не хотите сойти с ума, я бы не рекомендовала закрашивать в цвет buttercup всю комнату полностью. С одной стороны — это цвет бодрящий и заряжающей энергией, но с другой — он может очень утомлять. Поэтому если вы отчаянно желаете видеть этот оттенок в интерьере, то стоит либо основательно разбелить его, либо быть готовым к эффекту передозировки энергии.

На мой взгляд, buttercup будет идеален в качестве акцентов — подушек, окантовке или подкладке для тёмных штор. Если есть непреодолимое желание повесить целиком жёлтые шторы, я бы рекомендовала делать это только в общественных зонах и стараться избегать подобных шагов в помещениях, где будет присутствовать пища. В отношении стен я бы рекомендовала использовать buttercup в качестве акцента на одной и желательно не самой длинной стене. В качестве орнамента на стенах жёлтый также может быть прекрасен.

Как ни странно, даже красный и ярко-оранжевый цвета не так агрессивны, как жёлтый. Вероятно, они больше присущи человеческой природе и потому вызывают минимум отторжения. Недаром цветы, носящие название «куриная слепота», ярко-жёлтые. Этот оттенок действительно в определённой степени ослепляет, например, как солнце, которое тоже жёлтое. Вероятно, именно поэтому мы подсознательно можем побаиваться такого оттенка, как buttercup.

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