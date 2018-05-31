Обои, которые вам понравятся: 35 новинок от 5 знаменитых брендов

Любите ли вы красивые стены так же, как мы? Если да, то эта подборка новинок обоев от английских фабрик наверняка вдохновит вас на перемены в собственном интерьере. Или просто разгонит осеннюю хандру, что тоже неплохо.

Компания Designers Guild создала коллекцию Jardin des Plantes (Ботанический сад, Париж), вдохновившись альбомами ботаников далёкого XVII века. Линейка осень-зима — 2016 включает в себя не только обои, но и текстиль. Ностальгирующие по былым временам романтики особенно оценят захватывающие дух трёхметровые обои-панно с изображением букетов из кустовых садовых роз. Если кроме флоры вам хотелось бы видеть на стенах представителей фауны, обратите свои взоры на красочную палитру Delahaye — здесь на обоях и тканях вы найдёте экзотические растения, цветы, бабочек и даже птиц.

Статьи по теме Обои и ткани от лучших брендов, которые сводят с ума Только посмотрите на эти ткани и обои от американского дизайнера

Коллекция обоев от английского бренда Zoffany пробуждает воспоминания о путешествиях и мысли о вечном. Большинство моделей имитируют текстуру различных фактурных поверхностей, а сами рисунки явно вдохновлены этническими мотивами. Однако не стоит пугаться столь смелых идей. Специалисты Zoffany грамотно продумали оформление каждой модели, эти обои будут великолепно смотреться как в современном минималистичном интерьере, так и в торжественной классической обстановке.

Новая коллекция обоев от английской марки Sanderson вдохновлена прозрачными акварельными эскизами в духе импрессионизма. Базовые оттенки коллекции — это коралловый в сочетании с серебром, серым и контрастными тёмными цветами.

— Актуальны обои с изображением цветов. Активно используется концепция обоев-панно. Например в коллекции Waterperry от Sanderson или Jardin des Plantes от Designers Guild. В коллекциях этого года используются различные цвета: коралловый, сиреневый, индиго, кремовый (Sanderson), сочетания серебряных и серых тонов, натуральные цвета (Morris & Co), оттенки розового (Little Greene, Designers Guild), контрастные сочетания (Farrow & Ball).

www.manders.ru Не нуждающаяся в представлении британская компания Farrow & Ball в этом году празднует своё 70-летие. В честь этого события бренд решил заглянуть в лицо прошлому и выпустил коллекцию красок и обоев в стиле времён собственного зарождения. Разумеется, стиль 40-х годов реализован не полностью, однако он стал творческой базой, на основе которой дизайнеры компании смогли рассказать непростую историю десятилетия, навеки запомнившегося всему миру.

Компания Morris & Co старается не терять связь с корнями и в этом году представила коллекцию обоев с оригинальными рисунками своего основателя. Орнаменты пришлось искать в архивах, ведь Уильям Моррис жил в XIX веке. Наследие компании с мировым именем отныне доступно для простых смертных — невероятной красоты узоры с богатейшей историей могут украсить стены наших с вами домов уже сегодня. Коллекция представлена в магазине английских красок Manders. Запомните название коллекции — Pure Morris.

Завершает наш список капсульная коллекция Pink от бренда Little Green. Изящные и — если можно так сказать про обои — элегантные розовые мечты, на наш взгляд, будут идеальным дополнением обстановки девичьей спальни.

Читайте также:

Тёмные обои в интерьере: 30 доводов за них 10 причин изменить своё отношение к серому цвету в интерьере

Новинки для гостиной этой недели: обои, пледы и комнатные растения