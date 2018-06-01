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Лучшее за май: 10 постов, которые нужно прочитать
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Лучшее за май: 10 постов, которые нужно прочитать 

Inmyroom 40 минут назад
Фото: Inmyroom
В нашей традиционной подборке — полезные советы и красивые интерьеры, которые понравились вам больше всего.
Мы спросили участников рубрики «Герой INMYROOM», что они забыли или не продумали во время ремонта. Ответы оказались очень конструктивными и честными!
В интерьере для интернациональной семьи архитектор Карина Задвина из дизайн-бюро Porte Rouge сыграла на контрасте. Современная отделка и мебель сочетаются с элементами декора сталинской эпохи. Приглушенные холодные оттенки — с более выразительными акцентами. А московский пейзаж за окном — с французским духом внутри квартиры.
Из тесной хрущевки с маленькой кухней и низкими потолками можно сделать комфортную и по-настоящему красивую квартиру — посмотрите, как.
Домашние растения не только украшают подоконник, но и поддерживают микроклимат, насыщают воздух кислородом и даже помогают справиться со стрессом. Рассказываем про самые полезные из них.
Владелец квартиры любит скандинавский стиль, поэтому интерьер получился светлым, без лишних деталей. Кроме того, поклонник ИКЕА попросил дизайнера Анну Багрову полностью укомплектовать проект — от мебели до полотенец — только этим брендом.
Дом построен в 1990-е годы, поэтому морально устаревший интерьер нуждался в реновации. Дизайнер Евгений Жданов и архитектор Павел Годяев осветлили стены, сохранив фактуру дерева, а в каждой комнате добавили собственный цветовой акцент.
В каталоге шведского бренда представлено немало полезных и бюджетных идей для оформления прихожей. Любят ИКЕА и наши дизайнеры. Изучаем и вдохновляемся стильными решениями из этой подборки.
Дизайнер предложил два вариант, как разместить в однушке несколько комнат — угадайте, какой выбрали заказчики!
Беспорядок — главный враг красивого интерьера. Эти 8 простых советов помогут с ним справиться — а главное, практически не потребуют ни денежных, ни временных затрат.
Даже самую обыкновенную типовую дачу можно оформить как стильный западный домик — берите на заметку эти идеи.
Inmyroom: последние новости
До 24 июня в ИКЕА проходит распродажа 27 июня в МШД пройдет бесплатный тест-драйв курс Как сделать квартиру просторной: проект + инструкции профи
Женский форум
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