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Летний декор: 16 модных и свежих идей
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Летний декор: 16 модных и свежих идей 

IVD.ru 25 минут назад
Фото: IVD.ru
1. Плетеная мебель
Плетеная мебель — для многих главный атрибут летнего отдыха на открытом воздухе, почему бы не добавить ее в интерьер своей квартиры? Можно ограничиться одним плетеным креслом или даже столиком-пуфом — они добавят в гостиную или спальню атмосферу легкости.
Фото: Instagram kievikea
2. Джутовые корзины и коврики
Джут — один из самых трендовых материалов весны-лета. Удобный в эксплуатации, его можно даже постирать в стиральной машине. Как материал он идеален для ковриков, которые отлично смотрятся в ванной или кухне, и больших корзин, где реально спрятать даже внушительный цветочный горшок.
Фото: Instagram hmhome
3. Тропические принты
Тропические принты обрели популярность еще прошлым летом, но кто сказал, что в этом году стоит от них отказаться? Доставайте купленные в прошлом году наволочки для подушек, салфетки и полотенца и смело применяйте в интерьере. Если хочется радикальных изменений, можете даже оформить акцентную стену обоями с тропическим принтом. Вот только быстро изменить ее уже не получится.
Фото: Instagram hmhome
4. Цветочные мотивы
Летом мы продолжаем тему, заданную весной, — цветы. Текстиль с цветочным принтом, шторы, постеры, скатерти — выбирайте то, что вам нравится больше и добавляйте в интерьер своей квартиры этим летом.
Фото: Instagram hmhome
5. Ракушки
Ракушки — пожалуй, самый «летний» декор, который можно придумать. Помните, с каким трепетом раньше привозили ракушки с отдыха на море и ставили на полки серванта? Давайте вспомним этот опыт. Можно сложить ракушки в вазу-флорариум и таким образом сделать симпатичную инсталляцию.
Фото: Instagram atherahob
6. Флорариумы
Флорариумы — это вазы с композицией из маленьких вечнозеленых растений: кактусов, суккулентов. Они неприхотливы и легко впишутся в любой интерьер. Найдите готовую композицию или попробуйте сделать ее самостоятельно. Также во флорариум к растениям можно добавить декоративные камни и песок.
Фото: Instagram lumomarkt
7. Живые цветы
Летом идеально смотрятся собранные букеты полевых цветов, а также пионы, гладиолусы, подсолнухи и маки. Не оставляйте вазы в доме пустыми — и в вашей квартире всегда будет летнее настроение.
Фото: Instagram iv.homedeco
8. Яркие предметы мебели
Лето — время ярких красок. Самое время взяться за кисть и обновить старые предметы мебели. Например, комод. Или деревянный стул. Выбирайте насыщенные оттенки, которые станут яркими акцентами в интерьере — желтый, красный, голубой (цвет морской волны) и дополните выбранный цвет мебели, например, текстилем.
Фото: Instagram alenakrivcova
Вы можете приняться за переделку старых предметов мебели, или, например, сделать более индивидуальной мебель из масс-маркета.
9. Пуфы вместо стульев
Мягкие подушки-пуфы, плетеные пуфы — замените ими кресла и стулья в гостиной или оформите таким образом ваш балкон или лоджию.
Фото: ИКЕА
10. Прозрачные шторы
Впустите в квартиру больше солнца и воздуха — откажитесь от плотных тяжелых штор и замените их легким прозрачным тюлем. Выбирайте длинные шторы, от потолка до пола — они выглядят красиво и стильно.
Фото: Instagram diyblinds
11. Балдахины
Балдахин легко сделать даже самим. Повесьте его над кроватью или над креслом в спальне, оформите им релакс-зону на балконе — варианты могут быть разные, но все они добавят в вашу квартиру расслабленной атмосферы.
Фото: Instagram ikea_rus  12. Посуда из дерева
В такой очень удобно смешивать ингредиенты для салата или подавать холодные супы. Дизайн такой посуды действительно выглядит природно и по-летнему.
Фото: Instagram tarlini.home
13. Восточный стиль
Элементы восточного стиля, например, наволочки для декоративных подушек или ковер с характерным узором, ассоциируются с жаркими странами и, конечно же, летом. Самое время добавить в ваш интерьер нотки загадочного востока.
Фото: Instagram urbanoutfittershome
14. Лен и хлопок
Натуральные ткани — это мастхэв лета. Смените атласные и бархатные декоративные подушки на лен и хлопок и обратите внимание на такое же постельное белье. Очарование льна еще и в том, что даже в мятом состоянии он выглядит привлекательно.
Фото: Instagram hmhome
15. Аксессуары из бечевки
Обвяжите старую вазу бичевкой. Готово — у вас новый летний аксессуар.
Фото: Instagram ikea_rus  16. Плетеная сумка
На фотографиях в интерьерных журналах нередко можно увидеть такой декор в летних ранчо или интерьерах в колониальном стиле — плетеные сумки, которые выполняют роль систем хранения. Их вешают на крючки в прихожей и даже на спинку кровати. Попробуйте!
Фото: Instagram savvysouthernstyle
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