Стильные образы недели: атласная блуза, красная сумка и платье с воланами

Главная роль

Лето уже наступило! Теперь есть как минимум один повод перейти на яркие оттенки. Один их самых модных — желтый. Отдаем ему главную роль в образе и дополняем белой или бежевой обувью и золотыми украшениями.

Делу время

Лето летом, но в офисе царят свои законы. Чтобы выглядеть стильно, но при этом не выходить за грани дозволенного, стоит обратить внимание на атласные блузы и светлые брюки, а в качестве акцента повязать яркий платок на шею.

Красная линия

Красные аксессуары и обувь — герои этого лета. Добавляем по одной детали красного цвета к любому образу — и он заиграет по-новому.

Цвет тела

Оттенки бежевого — еще один хит сезона. Выбираем платья, майки и обувь под цвет кожи. Образы с нюдовыми тонами выглядят свежо и оригинально.

Легкий флер

Если хочется добавить романтики в повседневный гардероб, можно взять за основу легкий сарафан светло-синего оттенка, обязательно с рюшами, и добавить к нему соломенную сумку или шляпку.

В одном цвете

На улицах города все чаще появляются девушки в непринужденных однотонных костюмах. Такая одежда отличается легкостью и универсальностью — в ней можно и на деловую встречу, и на вечерний променад.

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