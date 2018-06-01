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Стильные образы недели: атласная блуза, красная сумка и платье с воланами
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Стильные образы недели: атласная блуза, красная сумка и платье с воланами 

Я Покупаю 42 минуты назад
Фото: Я Покупаю
Главная роль
Лето уже наступило! Теперь есть как минимум один повод перейти на яркие оттенки. Один их самых модных — желтый. Отдаем ему главную роль в образе и дополняем белой или бежевой обувью и золотыми украшениями.
Делу время
Лето летом, но в офисе царят свои законы. Чтобы выглядеть стильно, но при этом не выходить за грани дозволенного, стоит обратить внимание на атласные блузы и светлые брюки, а в качестве акцента повязать яркий платок на шею.
Красная линия
Красные аксессуары и обувь — герои этого лета. Добавляем по одной детали красного цвета к любому образу — и он заиграет по-новому.
Цвет тела
Оттенки бежевого — еще один хит сезона. Выбираем платья, майки и обувь под цвет кожи. Образы с нюдовыми тонами выглядят свежо и оригинально.
Легкий флер
Если хочется добавить романтики в повседневный гардероб, можно взять за основу легкий сарафан светло-синего оттенка, обязательно с рюшами, и добавить к нему соломенную сумку или шляпку.
В одном цвете
На улицах города все чаще появляются девушки в непринужденных однотонных костюмах. Такая одежда отличается легкостью и универсальностью — в ней можно и на деловую встречу, и на вечерний променад.
Другие уличные образы для вдохновения:
Брюки с лампасами, джинсовое мини и платье в клетку
Лимонное платье, полосатая блузка и бордовые мюли
Оттенки желтого, разноцветный кардиган и юбка в клетку
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