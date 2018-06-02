Почему нельзя выбрасывать хлеб и фотографии

Если вам срочно захочется избавиться от какой-нибудь вещи, сначала подумайте, каким образом это сделать, чтобы не притянуть к себе негатив и мелкие неприятности. Еще наши предки объясняли это тем, что некоторые предметы ни в коем случае нельзя выносить из дома или выкидывать и передавать другим людям, иначе невольно можно «вынести» все благополучие из своего жилища. Рассказываем, как правильно утилизировать те или иные вещи.

Хлеб и соль

Издавна считается, что хлеб — всему голова, он символизирует достаток и сытую жизнь, поэтому и относиться к нему нужно со всем уважением. К тому же люди, пережившие в свое время голодные годы, ни за что не решатся просто взять и выкинуть остатки хлеба. Поэтому если уж у вас осталось несколько кусочков, лучше отдайте их птицам или возьмите с собой, когда пойдете гулять в парк. Наверняка там окажутся утки, которые примут ваше угощение с благодарностью.

Что касается соли, то она является символом удачи и семейного счастья. Просыпая, одалживая или выкидывая ее, вы тем самым словно раздаете свое благополучие другим людям.

Старые фотографии и бумаги

Старые фотографии и какие-то семейные архивы помимо того что содержат достаточно исчерпывающую информацию о том или ином человеке, еще и обладают своей энергетикой. И поэтому если вы просто выкинете это все в мусорный контейнер, вас могут начать преследовать мелкие неприятности или проблемы со здоровьем. Если хотите избавиться от фотографий и бумаг, то просто сожгите их аккуратно, а пепел смойте.

Кошелек и сумочка

Если вам вдруг взбрело в голову выкинуть свой старый кошелек, то имейте в виду, что таким образом вы можете навредить энергии достатка, и тогда о финансовой удаче придется забыть на какое-то время. Поэтому лучше не избавляться от своего старого портмоне (или клатча и маленькой дамской сумочки), а аккуратно сложить их куда-нибудь на полку.

Наручные часы

Начнем с того, что принимать в подарок или дарить часы нельзя — это плохая примета. Но если уж вы по каким-либо причинам приняли этот дар, то ни в коем случае не выкидывайте его, когда он вам надоест или придет в негодность. Тем самым вы испортите отношения с дарителем вплоть до полного разрыва. Если же вы сами приобретали часы, но со временем поняли, что они вам не подходят или они сломались и не подлежат ремонту, то не спешите относить их на мусорку. Их можно разобрать, использовать запчасти для других моделей, например, или уже в разобранном виде, мысленно поблагодарив за службу, утилизировать.

Свадебный наряд

Считается, что если молодая жена передаст кому-нибудь свое свадебное платье, фату и прочую атрибутику, то тем самым она накликает несчастья на семью, и брак может закончиться, так и не успев начаться. По той же самой причине не рекомендуется выходить замуж в платье, в котором уже кто-то шел в загс до вас, тем самым вы можете невольно взять себе все печали, невзгоды и прочие неприятности той пары.

Волосы и ногти

Это, пожалуй, самое личное, что есть у человека. И передавать другим людям частичку себя — это значит отдавать часть своей энергии, благополучие и удачу. К тому же если это попадет к недобросовестным особам, то неизвестно, что с ними могут сделать. А вас начнут мучать головные боли, преследовать мелкие неудачи или еще что похуже. Поэтому если уж вы дома стрижете ногти или волосы, то обязательно смывайте их в унитаз, а не выкидывайте просто в мусорное ведро.