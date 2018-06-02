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О том, как обустроить очень маленький балкон
Inmyroom
2 часа назад
Женский форум
Фото:
Inmyroom
Рассказываем вместе с дизайнерами, что делать, если ваш балкон не может похвастаться площадью. Выход есть — и не один!
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