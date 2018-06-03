10 новых трендов в дизайне интерьера

Милан — столица моды и стиля. Касается это не только одежды и аксессуаров, но и дизайна интерьера. Италия в этом смысле всегда была законодательницей моды. Вспомните, какой изысканностью отличается итальянская мебель, которая всегда презентабельно смотрелась на международном рынке и пользовалась особым спросом. Каждую весну в Милане проводят выставки, посетив которые можно понять, чем будут вдохновляться дизайнеры всех народов мира в новом году. Если вы делаете ремонт или желаете обновить интерьер, идеи можно черпать у креативных директоров и дизайнеров, которые представили свои марки на выставке Salone del Mobile. Milano 2018.

Выставка Salone del Mobile. Milano 2018

Побывать на выставке стремятся крупные фабрики и владельцы небольших частных предприятий изо всех стран. Конечно, 60% «контента» принадлежит итальянским мастерам. Они предлагают передовые технологии для кухни и ванной комнаты, удачные решения для комфортного хранения посуды, одежды и обуви, невероятные дизайны интерьера. Чем больше новых идей, тем лучше. Конкуренция, как известно, — двигатель прогресса. Выставка прошла еще в апреле, и теперь, когда страсти улеглись, мы можем с холодной головой проанализировать все то, что там происходило, и взять на вооружение несколько новых идей, которые действительно актуальны для 2018-го.

Visionnaire Home Philosophy: восток и запад

Элеонора Кавалли — креативный директор Visionnaire — на этот раз предложила сочетать несочетаемое. В последнее время растет интерес к освобожденному пространству, наполненному воздухом: без лишних деталей и нагромождений. Элеонора немного отступает от всеобщей любви к минимализму и предлагает сочетать шик и аккуратность. В новой коллекции есть место для восточных трендов и невероятного итальянского мастерства. В новом 2018 году компания дает себе право сочетать не только разные традиции, но и разные материалы. В предметах интерьера в 2018 году отлично уживаются металл и дерево, натуральная кожа и пальмовые листья, яркие самоцветы и мрамор. Результат получился потрясающим. Коллекция завораживает и просится в интерьер. Найти аналоги не так просто: у данной марки авторский подход. Сейчас вы можете либо приобрести предметы из новой коллекции, либо подождать, пока появятся достойные бюджетные копии.

Turri: металл и игра света

Итальянская марка, которая призвала на помощь китайского дизайнера Цзян Фэна, предложила на суд зрителей новую коллекцию с названием Melting Light. Металл может давать разные оттенки — это Фэн доказал на практике. Создавая коллекцию, он использовал металлические вставки с разной степенью полировки и добился контраста, который строится на игре света и тени. Его коллекция обращается к глубинным чувствам. Когда мы смотрим на интерьер, с одной стороны кажется, что он из будущего, но на подсознательном уровне мы чувствуем невероятный уют, свойственный старой доброй классике.

Jumbo Collection: Азия

Азиатские мотивы мы можем увидеть в коллекции, представленной итальянской маркой Jumbo Collection. Название коллекции — Shinto (что в переводе означает «синто, синтоизм») — отсылает нас в Японию. Приверженцы этой традиционной религии поклоняются многочисленным божествам и духам умерших людей. При этом сама коллекция не отражает религиозное начало. Практически все предметы, которые можно встретить в интерьере, раскрашены в стиле азиатских гравюр. А выполнены они из оникса.

Gianfranco Ferre Home: классика и текстиль

На выставке было представлено немало вариантов для дизайна интерьеров в 2018 году, имеющих прямую отсылку к старой доброй классике. Действительно, это то направление, которое никогда не выйдет из моды: оно актуально и востребовано как никогда. Чтобы создать оригинальный интерьер, вам, скорее всего, потребуется помощь дизайнера, чего не скажешь о роскошной и понятной классике. Там все на своих местах. В коллекции Gianfranco Ferre Home вы найдете натуральные материалы, много текстиля и высокое качество исполнения.

Officine Gullo: кухонные технологии будущего

Актуальность темы организации пространства растет с каждым днем. Кухня, пожалуй, — самое технологичное место в нашем доме. Это пространство включает зону для приготовления и принятия пищи, площадь для свободного перемещения и даже приема гостей. При этом на современной кухне должны уместно смотреться новые приспособления и современная техника. Прогресс сделал большой шаг вперед и преподнес нам множество устройств, которыми можно управлять с помощью смартфонов. Но даже если вы еще не готовы к кухне будущего, можно остановиться по крайней мере на удобной организации пространства и красивых гарнитурах. Это и многое другое предлагает Officine Gullo — компания, которые делает современные кухни превосходного качества на заказ.

Francesco Molon: роскошь и натуральные материалы

Франческо Молон родом из региона Венето. Он воспитывался в бедной семье и мечтал стать ремесленником. Для этого с 12 лет Франческо посещал школу ремесел, а после, окончательно влюбившись в творческую сторону процесса, начал общаться с людьми, обладающими безупречным вкусом и любовью к своему делу. Свой бизнес он начал в 1966 году, образовав вместе с женой собственную компанию по производству элитной мебели. Вдохновение Молон черпал на протяжении всей жизни, путешествуя и принимая участие в международных выставках. Компания Francesco Molon обладает большим авторитетом. В 2018 году она представила новую коллекцию, которая выполнена из натуральных материалов и смотрится по-настоящему роскошно.

Marchi Cucine: на шаг впереди

Компания Marchi Cucine представила коллекцию, которая относится к кухонным технологиям будущего и включает не только мебель и различные приспособления, но и современную технику. Один из трендов 2018 года — комплексные решения. Если вы купите все, что нужно для кухни, в одной компании, вам не придется подбирать одно к одному: вся кухонная утварь, мебель и техника будут смотреться целостно и гармонично.

Zanaboni: ручная сборка и современное видение классики

Мебель Zanaboni примечательна тем, что она сочетает классическое и современное направления. Этот тренд изгоняет скуку и предлагает смелые цветовые сочетания: бирюзу, зеленый, металлик, дерево и стекло — вот то, что вам нужно, чтобы быть в приподнятом настроении и не тосковать, находясь в собственном доме. Всю мебель для создания безупречного дизайна мастера делают вручную, в провинциальном городе Ломбардии под названием Меда.

Barovier & Toso: венецианское стекло

Венецианское стекло не выходит из моды: оно смотрится чудесно и украшает классический и современный интерьер. У такого тренда нет срока годности — он существует достаточно давно и наверняка будет радовать нас не только в интерьере-2018, но и в интерьере последующих годов. Если хотите приобрести красивые предметы для уникального дизайна — закажите их у производителя венецианского стекла Barovier & Toso или найдите похожие аналоги для бюджета скромнее.

Villari: фарфор

Фарфор превосходно смотрится в интерьере и подходит для дизайна, выполненного практически в любом стиле. Фирма Цезаря Виллари славится эстетичными изделиями из фарфора и не останавливается на месте. В этом году на суд зрителей были представлены коллекции Classic и Home Couture.