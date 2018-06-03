Чем опасна мебель из ДСП

Бюджетный интерьер сегодня очень популярен. Его главной составляющей является мебель из ДСП. Она легка в обработке, разнообразна по размеру и внешней отделке, обладает ударостойкостью, противостоит влаге. Ее ассортимент превосходит любые, самые смелые мечты, а благодаря невысокой цене она доступна практически всем слоям населения.

Однако в 1985 году Всемирная организация здравоохранения признала ДСП (древесно-стружечную плиту) канцерогенным материалом. Дело в смоле, с помощью которой прессуются опилки и стружки. Она выделяет формальдегид — ядовитое вещество с сильным устойчивым запахом. При высокой концентрации оно может стать смертельным для человека.

Формальдегид неблагоприятно действует на органы дыхания, раздражает слизистую глаз, гортани, носа, плохо отражается на коже и нервной системе. Способен вызывать астматические приступы. И не только. Сергей Кривозерцев — директор компании «Экостандарт» привел пример, когда в одной из фирм Санкт-Петербурга один за другим ушли из жизни несколько сотрудников. У всех диагностировали онкологию. Уходил один сотрудник, в его кабинет садился другой, у которого спустя время также обнаруживался рак. Как выяснилось, проблема в офисной мебели, сделанной из ДСП с грубейшими нарушениями.

Cпециалисты Международного агентства по изучению рака доказали связь формальдегида с развитием онкологических заболеваний носоглотки. Врачи выявили, что это вещество накапливается в организме человека и с трудом выводится из него. В случае длительного присутствия формальдегида в организме у человека начинает развиваться аллергия, возникают мутагенные и канцерогенные эффекты. Формальдегид не просто вызывает развитие соматических мутаций — впоследствии они передаются потомству. При большой концентрации этот яд способствует развитию язв в желудке, убийственно действует на печень и почки. Депрессия, снижение работоспособности, беспричинная потеря массы тела — явные признаки отравления формальдегидными парами.

Запах новой мебели — это запах формальдегида. Чем он острее, тем опаснее мебель, которую вы приобрели.

— В идеале ДСП должна быть плотно запечатана отделочным материалом — настолько, чтобы не было ни одной щели, которая бы пропускала пары яда, — говорит технолог компании по изготовлению мебели Юрий Самичихин.

К сожалению, не все производители столь ответственны. Поэтому в 2007 году в России была введена обязательная государственная гигиеническая регламентация и регистрация (ГРР) мебели, проводит которую Министерство здравоохранения России . Непосредственно исследования ведутся в специализированных лабораториях, где проверяется соответствие санитарно-гигиеническим, токсикологическим и многим другим параметрам. Если материал, из которого сделана мебель, проходит проверку, на изделие выдается удостоверение о гигиенической регистрации. Поэтому, приобретая мебель, обязательно требуйте сертификат качества. Особенно это касается детской мебели.

В наше время, когда любой документ не так сложно подделать, обращайте внимание на новую мебель: запах, внешний вид (не должно быть никаких сколов, трещин, плохо обработанных стыков, зазубрин на месте вкручивания болтов). Присматривайтесь к самочувствию — своему и членов своей семьи. Если появились малейшие признаки проявления плохого самочувствия, не исключено, что сертификат на вашу новую мебель оказался подделкой. Кстати, нужно иметь ввиду, что сертификат на серийную продукцию годен в течение трех лет, на мебель из опытной партии — год. А вот у мелких производителей и у кустарей такой сертификат практически всегда отсутствует.