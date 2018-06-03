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Ей показалось, что ее муж изменяет ей. Но реальность оказалась еще хуже!
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Ей показалось, что ее муж изменяет ей. Но реальность оказалась еще хуже! 

Карельские вести 2 часа назад
Научитесь доверять своему мужу. Однажды наступает момент, когда женщина просто должна доверять своему мужу. Например, жена приходит домой поздно ночью, после того как сказала мужу, что уехала из города, и тихо открывает дверь в свою спальню. Из-под одеяла, она видит четыре ноги вместо двух. Она тянется за бейсбольной битой и начинает бить одеяло так сильно, как только может.
Как только она сделала это, она идет на кухню, чтобы выпить. Когда она входит на кухню, то видит своего мужа, который читает журнал. «Привет, дорогая, — говорит он, — твои родители приехали, навестить нас, так что я позволил им остаться в нашей спальне. Ты уже поздоровалась с ними?»
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