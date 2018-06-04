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Назван рейтинг «убийц» секса
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Назван рейтинг «убийц» секса 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Специалистами назван рейтинг вещей, состоящий из восьми пунктов, которые способны блокировать желание влюбленных. О том, чего не должно быть в спальне, рассказал сайт Vista news.
Восьмая позиция в рейтинге отдана ненужным вещам, которые засоряют спальню. К ним относятся старые газеты, журналы, записки. Эксперты считают, что такой интерьер не располагает пару к занятиям любовью.
На седьмую строчку был поставлен ненужный хлам и беспорядок в комнате. Так, наличие лишних предметов также не вызывает желания у партнеров быть ближе друг к другу.
На шестой строчке обосновались портреты других людей.
Пятое место заняли различные гаджеты, без которых в современном обществе редко кто может обойтись. Телевизоры, телефоны и планшеты, по мнению специалистов, отвлекают слишком много внимания влюбленных.
Четвертую и третью позиции заняли различные аквариумы и декоративные фонтаны, которые в последнее время стали очень модными у поклонников «фен-шуй».
Вторую строчку заняли находящиеся в комнате зеркала.
И первое место было отдано живым растениям. Их влияние на биоэнергетику людей уже давно не вызывает никаких сомнений, и кроме хорошего настроения и кислорода зеленые кусты и комнатные цветы способны еще и блокировать сексуальную энергию людей.
Красота требует жертв ‐ утверждение неоспоримое. Но иногда уровень жертвенности зашкаливает, в результате чего миру предстают «темные эльфы», куклы Барби и другие неведомые «существа». Так например, измена жениха превратила британку в секс‐куклу.
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Женский форум
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