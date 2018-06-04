Назван рейтинг «убийц» секса

Специалистами назван рейтинг вещей, состоящий из восьми пунктов, которые способны блокировать желание влюбленных. О том, чего не должно быть в спальне, рассказал сайт Vista news.

Восьмая позиция в рейтинге отдана ненужным вещам, которые засоряют спальню. К ним относятся старые газеты, журналы, записки. Эксперты считают, что такой интерьер не располагает пару к занятиям любовью.

На седьмую строчку был поставлен ненужный хлам и беспорядок в комнате. Так, наличие лишних предметов также не вызывает желания у партнеров быть ближе друг к другу.

На шестой строчке обосновались портреты других людей.

Пятое место заняли различные гаджеты, без которых в современном обществе редко кто может обойтись. Телевизоры, телефоны и планшеты, по мнению специалистов, отвлекают слишком много внимания влюбленных.

Четвертую и третью позиции заняли различные аквариумы и декоративные фонтаны, которые в последнее время стали очень модными у поклонников «фен-шуй».

Вторую строчку заняли находящиеся в комнате зеркала.

И первое место было отдано живым растениям. Их влияние на биоэнергетику людей уже давно не вызывает никаких сомнений, и кроме хорошего настроения и кислорода зеленые кусты и комнатные цветы способны еще и блокировать сексуальную энергию людей.

Красота требует жертв ‐ утверждение неоспоримое. Но иногда уровень жертвенности зашкаливает, в результате чего миру предстают «темные эльфы», куклы Барби и другие неведомые «существа». Так например, измена жениха превратила британку в секс‐куклу.