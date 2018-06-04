Как грамотно хранить вещи в платяном шкафу

Правильно сложить, вертикально поставить, хранить в одном месте и делить пространство на прямоугольные секции — эти принципы хранения проповедует японская гуру домашнего порядка Мари Кондо. Как применять их на практике? Рассказываем в этом посте.

Развешивая одежду, старайтесь аранжировать ее так, чтобы длина вещей уменьшалась в направлении слева направо. Пусть вещи из одной категории хранятся рядом: пальто с пальто, пиджаки с пиджаками, платья с платьями и так далее.

Вешайте и кладите темные вещи рядом с темными, а светлые рядом со светлыми. Так вы сможете с одного взгляда понять, что где находится, а еще проследить цветовую тенденцию своего гардероба.

И храните их рядом друг с другом. Это поможет сэкономить место и не нарушать порядок, вытаскивая одну футболку.

Наполненность в 90% считается идеальной для хранения вещей в ящике. Но вещи из тонких материалов, такие, как нижнее белье, можно упаковывать чуть плотнее, чтобы они не разворачивались.

На крючках и вешалках дверей можно хранить галстуки, шарфы или ремни.

Здорово, если в вашем платяном шкафу есть комод. В одном из ящиков можно хранить аксессуары (ремни, броши, запонки для галстуков).

Складывайте сумки одна в другую. А сумки-мешки, например, матерчатые, храните в сложенном виде.

Храните там сумки, шляпы, сезонные аксессуары и предметы, имеющие сентиментальную ценность. Также здесь можно разместить сезонные вещи или те вещи, которые вы используете редко (например, праздничные украшения).

Это очень удобное решение для хранения на полках и в шкафу.

Дайте волю собственной фантазии! Можно, например, обмотать вешалки старыми жемчужными бусами, которые вы не носите, или наклеить пару фотографий на дверцу шкафа.