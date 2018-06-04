Как научиться минимализму в гардеробе

Автор: Александра Муха

Каждое утро начинается не с кофе, а с вопроса «Что бы такое надеть?» перед шкафом до отказа забитом вещами. В отпуск собираетесь так, что соседи думают, что вы планируете переезд. Парень перед свиданием ждет несколько часов только потому, что в вашей коллекции платьев так и не нашлось нужного. Узнали в этой картине себя? Если вы хотите освободить немного времени и места, предлагаем вам попробовать концепцию минималистического гардероба «33 вещи».

Концепция «33 вещи» подразумевает собой использование этого количества одежды и аксессуаров в гардеробе в течении одного сезона. О ней подробней можно узнать из фильма «Минимализм: документальный фильм о важных вещах». Но, согласитесь, можно купить 33 вещи, cовершенно не подходящие друг другу. О том, что именно должно входить в ваш гардероб — в нашей статье.

В поисках идеальной базы мы прочитали не одну книгу o стиле, но в итоге ответ нашли в работе Доминик Лоро «Искусство жить просто». Писательница уже более 20 лет живет в Японии, проводит популярные семинары, посвященные тому, как простота и минимализм обогащают жизнь.

По ее мнению, у вас в гардеробе должно быть:

7 предметов верхней одежды (жакеты, плащ, пальто);7 деталей одежды для «верха» (пуловеры или поло, майки, рубашки);7 деталей одежды для низа (брюки, джинсы, юбки, платья);7 деталей одежды для низа (для ходьбы, ботинки, туфли, сандалии, обувь для дома и мокасины);Несколько аксессуаров.

Если сосчитать все эти вещи вместе — получится 33 и пара украшений. Нижнее, ночное, а также туалетное белье — это отдельный также следует тщательно продумать и изучить. Нижнее, ночное, а также туалетное белье — это отдельная тема для изучения.

Что касается цвета: выручают бежевый, серый, белый и, конечно, черный. Составляя разнообразный гардероб, следует ограничиться палитрой из двух или трех тонов. Проконсультируйтесь со стилистом к какому цветотипу вы относитесь и какие оттенки подходят именно вам. То же самое можно сделать и с силуэтом одежды — просто выясните ваш тип фигуры.

Такой гардероб позволит без труда подобрать одежду утром, избавляя от необходимости просматривать весь шкаф и отбраковывать то, что давно не носите. Сохраните в шкафу только то, что вы обожайте. Никогда не поздно меняться, и создавать свой собственный стиль.