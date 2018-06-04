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Дизайнеры Ставрополья устроят показ мод в Железноводске
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Дизайнеры Ставрополья устроят показ мод в Железноводске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Первый на Ставрополье показ мод местных дизайнеров пройдёт 15 мая в Железноводске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Шоу с участием лучших дизайнеров одежды Ставропольского края устроят на курортной площади перед Пушкинской галереей. Гостям и зрителям покажут одежду и меховые изделия местных брендов. Посетители смогут не только полюбоваться модными образами, но и купить актуальные украшения и аксессуары ручной работы.
Во время Дня моды пройдут мастер-классы по искусству визажа и причёски, уроки дефиле от представителей российских модельных агентств, обучение модельеров конструированию одежды и лекции о будущем российского дизайна от модельера и эксперта Майи Кузнецовой.
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