10 модных трендов в ремонте квартир

Ремонт квартиры включает в себя не только выбор материалов отделки и мебели. Здесь важны и такие вещи, как технологичная начинка, остекление, освещение. Спланировать ремонт правильно, не упустив ни одной детали, сможет только профессиональный дизайнер.

Панорамное остекление в обычной квартире

Увеличение площади остекления возможно даже в обычной городской квартире. Сделать панорамные окна можно почти в любой комнате с балконом или лоджией. Нужно просто присоединить и утеплить балкон и лоджию. Панорамные окна можно сделать как у лоджии, так и у самой комнаты, чтобы пейзажные виды открывались прямо с дивана или кровати.

Эффекты омбре

Эффект омбре — это градиент цветов, например от фуксии до бледно-розового, с захватом таких оттенков, как ярко-розовый, цвет розовой жвачки и других. Пока что эффекты омбре популярны именно в отделке, а не в дизайне мебели. Их можно часто увидеть в европейских квартирах.

Керамический паркет

Керамический паркет стал одним из тех трендов, которые просто нельзя оставить без внимания. С имитацией древесины он позволяет сделать интерьер кухни или ванной более уютным, а после монтажа системы тёплого пола ещё и очень технологичным.

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Дизайн стены декоративным кирпичом

Акцентные стены из кирпича как тренд уже давно вышли за пределы стиля лофт. Они используются в скандинавском стиле, современном, минимализме, азиатском и некоторых других, включая очень колоритный американский винтаж.

Модная отделка оконных откосов

Отделка оконных откосов в привычном нам виде выглядит следующим образом: штукатурка под покраску, цвет белый. В некоторых случаях откосы принято зашивать пластиковыми панелями, которые устанавливаются вместе с окнами из ПВХ. Но что же нам посоветует профессиональный дизайнер?

Оксана Евдокимова, дизайнер интерьеров:

— Пластиковые откосы, конечно же, самый дешёвый и быстрый способ отделки. Но в России всё чаще используются индивидуальные дизайн-проекты домов и квартир, где откосы становятся частью интерьера и требуют более детальной проработки. Вариантами оформления могут стать: окраска в какой-либо цвет, отделка гипсовой лепниной, декоративными панелями, роспись, не говоря уже о натуральном дереве или металлических листах с эффектом старения.

При выборе отделки главное — соблюдать стиль и исходить из размеров оконных проёмов и назначения помещения.

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Отделка натуральным камнем и слэбами

В отделке современной квартиры премиум-класса мы часто видим отделку натуральным камнем, например мрамором в формате плит. А ещё эффектнее смотрятся слэбы оникса, агата, аметиста и других поделочных и полудрагоценных камней.

Лепной декор

Декоративная отделка стен в помещениях представлена широким спектром материалов: краска, декоративная краска, декоративная штукатурка, обои из различных материалов (бумага, винил, стекло, ткань, полимер), панели (дерево, ПВХ, текстильные), искусственный и натуральный камень, плитка и прочее. Особое место следует отдать лепному декору, который может быть как из гипса, так и из пенополиуретана.

Оксана Евдокимова, дизайнер интерьеров:

— В дополнение к лепному декору часто используют металлические профили, которые предназначены для удобства укладки плитки как разделительный и стыковочный материал. Они несут и декоративную функцию. В сочетании с элементами лепнины хромированные детали в глянце (или матовые) подчеркнут рельеф стен. Такие приёмы используются в стилистике американского ар-деко и современной классики.

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Цементная плитка

Напольные покрытия могут быть представлены таким стильным материалом, как цементная плитка.

Оксана Евдокимова, дизайнер интерьеров:

— Цементная плитка будет уместна в лофте, в американской классике и в любом другом интерьере, в дизайне которого присутствует винтажность и состаренность. Преимущество цементной плитки — широкий выбор рисунка и цветовых сочетаний, а также износостойкость благодаря огнеупорности и водонепроницаемости материала.

Не стоит упускать из внимания и экологичность материала, что делает его ещё более привлекательным в использовании. Цементная плитка, изготовленная по вашим пожеланиям, украсит любое помещение.

www.mm-2.ru Кухонные столешницы вдоль окна

Перепланировка кухни часто подразумевает интересное расположение гарнитура. В маленьких типовых кухнях можно очень удобно расположить часть рабочей столешницы вдоль окна, чтобы солнце освещало её наилучшим образом.

Открытая планировка

Об открытой планировке говорят все. Но немногие знают, как сделать это правильно. Если пытаться просто улучшить существующую, то вы, скорее всего, получите псевдоевропейский интерьер. Для настоящей перепланировки потребуется снос нескольких стен, присоединение к общей зоне кухни-гостиной прихожей, коридора, лоджии, а иногда даже одной из спален, чтобы всё выглядело «как на картинке».

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