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11 пар крупных и эффектных серег, которые украсят любой образ
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11 пар крупных и эффектных серег, которые украсят любой образ 

Harper’s Bazaar 27 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Стилисты подсказывают, что лучший способ украсить любой, даже классический или повседневный, образ — это добавить к нему пару акцентных серег. Мы с ним полностью согласны и рекомендуем каждой моднице обзавестись парой (а лучше не одной!) крупных украшений, которые станут ярким акцентом ваших летних выходов.
Для поклонниц лаконичных форм стоит присмотреться к геометрическим вариантам из благородных металлов — например, у MM6 Maison Margiela, ярким натурам придутся по душе смелые сочетания Marni, а романтичным фэшиониста обязательно приглянутся женственные серьги Oscar de la Renta. Не важно, какой дизайнер украдет ваше сердце, главное, чтобы его украшения были видны на вас издалека!
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