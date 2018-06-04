Дизайн однокомнатной квартиры площадью 44 метра

Квартира, выполненная в светлых тонах, объединяет все лучшие черты стилей хай-тек, ар-деко, а также голливудского Hollywood Regency. Этот молодой стиль наиболее точно характеризует хозяев и их образ жизни — молодую и энергичную супружескую пару, которая живёт в быстром ритме мегаполиса.

Выбранная стилистика очень хорошо подчёркивает и красивые архитектурные элементы квартиры, например большие окна в пол. Благодаря панорамному остеклению в квартире хорошее естественное освещение и шикарный вид. С этим проектом дизайнеры Анна и Дмитрий Коробко участвовали в конкурсе Batimat Inside 2018 и получили специальный приз от телеканала «Бобёр».

Анна и Дмитрий Коробко, дизайнеры интерьеров:

Анна и Дмитрий Коробко работают в сфере дизайна более 8 лет, из них 4 года совместно. Они проектируют интерьеры жилых помещений, офисов и кафе — любой стилистической направленности, с индивидуальным подходом к каждому заказчику.

Финалисты конкурса Pinwin.ru.2017. Их проект кофейни вошёл в шорт-лист лучших работ конкурса Archpoint concept Awards 2018 и взял Гран-при конкурса «Интерьер в стиле „Ангстрем“» — 2017.

www.da-interiordesign.com Планировка однокомнатной квартиры

В планировочном решении не было кардинальных изменений, при этом дизайнеры предложили сделать стену между гостиной и спальней стеклянной, что очень понравилось владельцам. Конструкция раздвижных стеклянных дверей пришлась им по вкусу.

При полном открывании остекления пространство гостиной и спальни становится единым. При необходимости, например когда приходят гости, двери можно полностью закрыть. А для создания полного уединения предусмотрена штора, которая не пропускает свет.

Индивидуальный образ и много простора

Заказчики живут в Санкт-Петербурге, но много времени проводят в Москве по рабочим делам. Им хотелось в небольшом пространстве органично соединить всё необходимое, создав интересный индивидуальный образ, чтобы квартира всё-таки была вторым домом, а не просто командировочными апартаментами. В гостиной предусмотрено небольшое рабочее место для работы и телевизор для просмотра и подготовки презентаций.

В гостиной, кухне и коридоре дизайнеры использовали обои с абстрактным рисунком, в спальне отделка произведена стеновыми панелями из нубука, а в санузле — стеклянными панелями. По всей квартире, кроме ванной, на полу паркет.

Анна и Дмитрий Коробко, дизайнеры интерьеров:

— Каждый интерьер, в каком бы стиле он ни был, должен передавать эпоху и ритм времени, в которых мы живём. Это может выражаться в современных модных материалах, планировках, новейших фактурах тканей, обоев и тому подобных деталях.

Цветовая гамма

Цветовая гамма выбрана исключительно современная и модная. Дизайнерам хотелось создать лёгкий образ, используя только светлые тона, способствующие расслаблению. Спальня выполнена в спокойных пастельных оттенках, всё выстроено на полутонах и располагает к отдыху. Ванная сделана полностью в стекле, с красивым оттенком морской волны.

Гостиная международного класса

Дизайнерам действительно удалось сделать небольшое пространство просторным, светлым и приятным на вид. Проект будто наполнен воздухом, в нём много света, есть ощущение воздушности. Заказчики с доверием отнеслись к смелым решениям и задумкам дизайнера, таким как полностью стеклянная отделка стен в ванной комнате и обои с абстрактным рисунком в центральной зоне.

Яркий светильник большого диаметра на потолке гостиной выполнен по индивидуальному заказу, по чертежам дизайнера. Степень освещённости регулируется, поэтому при необходимости он служит основным освещением, а при уменьшении мощности можно создать романтическую атмосферу для вечера.

Спальня

В отделке стен спальни использованы панели из нубука. Они создают дополнительную звукоизоляцию, что помогает сделать сон более глубоким, позволяет хорошо восстановить силы за ночь — а утром насладиться ароматным и вкусным кофе на светлой современной кухне.

В итоге у дизайнеров получился индивидуальный образ, очень современный и актуальный. Квартира, где комфортно находиться после насыщенного событиями дня и частых перелётов (напомним, хозяева часто путешествуют из Санкт-Петербурга в Москву и обратно).

Анна и Дмитрий Коробко стараются идти в ногу со временем, постоянно развиваться, использовать новинки мебели, аксессуаров, которым в современном интерьере уделяется много внимания.

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Список брендов

Обои — Fromental Rockface.

Потолочный свет — Delta Light.

Люстра на кухне — Terzani.

Стулья — Canella.

Диван — Meridiani.

Кресло и журнальный столик — Minotti.

Стеклянные панели в ванной — компания «Стеклоколор».

Сантехника — Hansgrohe, V&B.

Стеновые панели в спальне выполнены компанией Аe-master.

Стеклянные двери в спальню — Miksal.

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