Дизайн однокомнатной квартиры площадью 44 метра 

Квартира, выполненная в светлых тонах, объединяет все лучшие черты стилей хай-тек, ар-деко, а также голливудского Hollywood Regency. Этот молодой стиль наиболее точно характеризует хозяев и их образ жизни — молодую и энергичную супружескую пару, которая живёт в быстром ритме мегаполиса.
Выбранная стилистика очень хорошо подчёркивает и красивые архитектурные элементы квартиры, например большие окна в пол. Благодаря панорамному остеклению в квартире хорошее естественное освещение и шикарный вид. С этим проектом дизайнеры Анна и Дмитрий Коробко участвовали в конкурсе Batimat Inside 2018 и получили специальный приз от телеканала «Бобёр».
Анна и Дмитрий Коробко, дизайнеры интерьеров:
Анна и Дмитрий Коробко работают в сфере дизайна более 8 лет, из них 4 года совместно. Они проектируют интерьеры жилых помещений, офисов и кафе — любой стилистической направленности, с индивидуальным подходом к каждому заказчику.
Финалисты конкурса Pinwin.ru.2017. Их проект кофейни вошёл в шорт-лист лучших работ конкурса Archpoint concept Awards 2018 и взял Гран-при конкурса «Интерьер в стиле „Ангстрем“» — 2017.
www.da-interiordesign.com Планировка однокомнатной квартиры
В планировочном решении не было кардинальных изменений, при этом дизайнеры предложили сделать стену между гостиной и спальней стеклянной, что очень понравилось владельцам. Конструкция раздвижных стеклянных дверей пришлась им по вкусу.
При полном открывании остекления пространство гостиной и спальни становится единым. При необходимости, например когда приходят гости, двери можно полностью закрыть. А для создания полного уединения предусмотрена штора, которая не пропускает свет.
Индивидуальный образ и много простора
Заказчики живут в Санкт-Петербурге, но много времени проводят в Москве по рабочим делам. Им хотелось в небольшом пространстве органично соединить всё необходимое, создав интересный индивидуальный образ, чтобы квартира всё-таки была вторым домом, а не просто командировочными апартаментами. В гостиной предусмотрено небольшое рабочее место для работы и телевизор для просмотра и подготовки презентаций.
В гостиной, кухне и коридоре дизайнеры использовали обои с абстрактным рисунком, в спальне отделка произведена стеновыми панелями из нубука, а в санузле — стеклянными панелями. По всей квартире, кроме ванной, на полу паркет.
Анна и Дмитрий Коробко, дизайнеры интерьеров:
— Каждый интерьер, в каком бы стиле он ни был, должен передавать эпоху и ритм времени, в которых мы живём. Это может выражаться в современных модных материалах, планировках, новейших фактурах тканей, обоев и тому подобных деталях.
Цветовая гамма
Цветовая гамма выбрана исключительно современная и модная. Дизайнерам хотелось создать лёгкий образ, используя только светлые тона, способствующие расслаблению. Спальня выполнена в спокойных пастельных оттенках, всё выстроено на полутонах и располагает к отдыху. Ванная сделана полностью в стекле, с красивым оттенком морской волны.
Гостиная международного класса
Дизайнерам действительно удалось сделать небольшое пространство просторным, светлым и приятным на вид. Проект будто наполнен воздухом, в нём много света, есть ощущение воздушности. Заказчики с доверием отнеслись к смелым решениям и задумкам дизайнера, таким как полностью стеклянная отделка стен в ванной комнате и обои с абстрактным рисунком в центральной зоне.
Яркий светильник большого диаметра на потолке гостиной выполнен по индивидуальному заказу, по чертежам дизайнера. Степень освещённости регулируется, поэтому при необходимости он служит основным освещением, а при уменьшении мощности можно создать романтическую атмосферу для вечера.
Спальня
В отделке стен спальни использованы панели из нубука. Они создают дополнительную звукоизоляцию, что помогает сделать сон более глубоким, позволяет хорошо восстановить силы за ночь — а утром насладиться ароматным и вкусным кофе на светлой современной кухне.
В итоге у дизайнеров получился индивидуальный образ, очень современный и актуальный. Квартира, где комфортно находиться после насыщенного событиями дня и частых перелётов (напомним, хозяева часто путешествуют из Санкт-Петербурга в Москву и обратно).
Анна и Дмитрий Коробко стараются идти в ногу со временем, постоянно развиваться, использовать новинки мебели, аксессуаров, которым в современном интерьере уделяется много внимания.
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Список брендов
Обои — Fromental Rockface.
Потолочный свет — Delta Light.
Люстра на кухне — Terzani.
Стулья — Canella.
Диван — Meridiani.
Кресло и журнальный столик — Minotti.
Стеклянные панели в ванной — компания «Стеклоколор».
Сантехника — Hansgrohe, V&B.
Стеновые панели в спальне выполнены компанией Аe-master.
Стеклянные двери в спальню — Miksal.
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