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Новая эра Alexander Wang: MTV, мигранты и банданы
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Новая эра Alexander Wang: MTV, мигранты и банданы 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
В январе этого года Александр Вэнг сообщил, что покидает Неделю моды в Нью-Йорке и переходит на новое schedule. Первое шоу в рамках нового расписания прошло в это воскресенье. Коллекция получила название Collection 1, а сам дизайнер объяснил свою идею в записках гостям: «Это — новое начало, новая айдентика и новый день для моего бренда». Что ж, это — большое заявление.
Итак, начинает свой новый путь Вэнг с размышления о судьбе эмигрантов и эпохе MTV. Как упомянул сам дизайнер, он — иммигрант, но все еще показывает шоу в «Большом яблоке». В линейке много объемных кожаных курток с широкими плечами, мото-перчаток, несколько ремней на поясе, кожаных мини и брюк. Обтягивающие шорты дизайнер украшает ремнем с крупной пряжкой и знаком Mercedes и сочетает их с бра, курткой, ботинками на шнурке и высокими носками. А мото-очки, спортивные костюмы, рубашки в гавайском стиле, бомберы и баскетбольные майки так и отправляют нас в 2007, когда мы смотрели Бивис и Баттхед, «Поцелуй на вылет» и «Shit-парад».
Несмотря на яркие заявления дизайнера, никакого перерождения марки не наблюдалось: все те же яркие элементы, свойственные руке Вэнга, черный цвет, кожа и модели из первого эшелона поколения Instagram. Но самое главное, чего хочет добиться каждый дизайнер, ему удается — мы хотим в этом ходить. А вы?
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