Стиль ар-деко в архитектуре и интерьерах: лучшие примеры

Стиль под названием «ар-деко» родился в 1925 году в Париже, на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств. После Первой мировой войны Европа отчаянно нуждалась в ярком, оптимистичном напоминании о былых временах, а средний класс мечтал наслаждаться красивой жизнью, подчёркивая своё благополучие. С приходом Второй мировой войны эти планы пришлось поменять, но до тех пор на Западе был настоящий бум ар-деко!

Стилю ар-деко чужды аскетизм и сдержанность, он подчёркивает высокий статус здания или помещения, в котором используется. В ар-деко если ниши — то просторные и глубокие; если выступы — то выдающиеся, преувеличенные; потолки — многоуровневые; плинтусы и бордюры — подчёркнуто широкие; декоративные элементы громко заявляют о себе и запоминаются навсегда.

Каждая деталь привлекает внимание и создаёт ощущение праздника и уверенности, причём касается это как архитектуры, так и внутренней отделки помещений. Всё построено на контрасте: грубые, брутальные материалы облекаются в плавные мягкие формы, а строгие геометрические линии дополняются яркими блестящими акцентами.

Дмитрий Тилевич, IDC Collection:

— Одна из самых феноменальных фабрик, производящих мебель и аксессуары в стиле ар-деко, это Eichholtz. Следуя традициям стиля, сотрудники компании ежегодно придумывают всё новые и новые его прочтения. То добавят интересные оттенки металла, то создадут оригинальный дизайн ширм. При этом продукция идеально вписывается практически в любой интерьер — от классики до минимализма. И неважно, будет это ресторан или частный дом.

С таким характером ар-деко быстро привлёк внимание Нового Света и был встречен там овациями. Коктейли, джаз, голливудские звёзды, танцы ночь напролёт — знаменитая эпоха в США ассоциируется именно со стилем ар-деко. А главным его символом в американской архитектуре стал небоскрёб Chrysler Building, построенный в 1930 году архитектором Уильямом ван Алленом.

Главная отличительная черта — хромированные стальные головы орлов на уровне 59 этажа. Кстати, в стиле ар-деко в США вообще было построено множество небоскрёбов. Одни из самых ярких примеров — это American Radiator Building в Нью-Йорке, Luhrs Tower в Финиксе и LeVeque Tower в Колумбусе, Огайо.

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И конечно, в Европе — на родине ар-деко — есть свои эталоны этого стиля. Например, здание газеты «Дэйли экспресс» в Лондоне, спроектированное Оуэном Уильямсом, имеет закруглённые углы и отделано чёрным стеклом и хромированными рамами. Во Франции образцом ар-деко служит здание знаменитого варьете «Фоли-Бержер», выстроенное архитектором Плюмере.

Архитектора же Робера Малле-Стивенса можно смело называть самым известным представителем французского ар-деко — в Париже целая улица, спроектированная им в этом стиле, до сих пор носит имя своего создателя.

Ася Бондарева, дизайнер интерьеров:

— Ар-деко — это роскошь, гламур прошлого. Стиль невероятно элегантный, в этом его основная прелесть, поэтому любовь элиты к нему не угасает и по сей день. Но это и один из самых дорогих стилей в реализации: настоящую атмосферу ар-деко смогут создать только породистые, благородные материалы. Компромиссы и подделки сразу выдадут фальшь.

К счастью, сейчас мы живём в эпоху повсеместной эклектики, чистые стили уже редко используются в интерьерных проектах. Поэтому задача дизайнеров тонко и умело вписать элементы ар-деко в современные интерьеры однозначно выполнима.

Интерьеры и мебель в стиле ар-деко заслуживают отдельного разговора. Помещение должно быть высоким и просторным — именно это в первую очередь ассоциируется с роскошью и вызывает желание устраивать вечеринки с джазовым оркестром. Комнаты объединяются и перетекают одна в другую, создавая ощущение бесконечного простора и свободы.

Цветовое решение ар-деко, как и всё в нём, построено на контрасте: основа, как правило, либо максимально тёмная, либо, наоборот, подчёркнуто светлая, а на фоне её играют яркие и сверкающие акценты. Гармония достигается при помощи таких материалов, как нержавеющая сталь, золото, эмаль, слоновая кость, крокодиловая кожа, красное и чёрное дерево, перламутр, хрусталь, бархат.

В 1922 году была вскрыта гробница Тутанхамона, что сразу же повлекло за собой моду на всё древнее и экзотическое и, конечно, тоже нашло отражение в стиле ар-деко. Причём речь идёт не только о Египте, но и о Китае, Таиланде, греческой архаике и культуре древнего Междуречья.

Это формы и изображения веток сакуры, листьев тропических растений, мифологических существ и животных, в декоре — деревянные ритуальные маски и амулеты, фарфоровые вазы, статуэтки и скульптуры, изделия из слоновой кости. И всё это в сочетании со строгой геометрией зигзагообразными и ступенчатыми формами — ещё один пример резкого контраста в стиле ар-деко.

Ольга Кирина, дизайнер интерьеров:

— В современном ар-деко необязательно выдерживать традиционную контрастную цветовую гамму. Достаточно хорошего паркета, естественной палитры, мягкой мебели крупных форм, деталей из стекла, мрамора и металла.

Важно помнить и о технологиях, которые близки этому стилю. Отлично впишутся кухни с самым современным оборудованием, передовое сантехническое оснащение, «умный дом». И конечно, важным украшением станут светильники. Интересно, что почти всё это можно найти и приобрести у известного своими коллекциями в стиле ар-деко бренда Eichholtz.

Мебель может иметь как примитивную структуру и форму, так и быть выполнена в этническом стиле, главное — она должна быть изготовлена из дорогих, благородных материалов и быть максимально удобной. Современные производители предлагают огромный выбор, важно не забывать, что высокий уровень комфорта — обязательное условие для интерьера в стиле ар-деко.

Сейчас одна из самых популярных на рынке фабрик — Eichholtz, её выбирают для своих проектов архитекторы и дизайнеры во всём мире. Коллекции бренда обновляются два раза в год и содержат множество предметов в стиле ар-деко.

Важно помнить и о свете, которого здесь должно быть много. Массивные люстры, светящиеся арт-объекты, большие зеркала и глянцевые поверхности, отражающие свет, это важные черты, без которых ар-деко — не ар-деко.

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