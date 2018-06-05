Тропический шик и яркие краски в дизайне интерьера в 2018 году

В 2018 году на выставке Batimat в Москве была оборудована новая зона готовых интерьеров «Комплексные решения» от ведущих отечественных архитекторов и дизайнеров. Дизайнеры Анна Муравина Елена Теплицкая создали на основе своих стендов невероятный мир, который нам не терпится вам показать.

Batimat Russia каждый год радует нас инновациями, удивительным дизайном, вдохновляет и предлагает задуматься о будущем российских интерьеров. Будем ли мы просто копировать международные тренды или предложим своё видение будущего? Найдем ли мы компромисс между желаниями клиентов и их реальным комфортом?

Сможем ли почувствовать золотую середину — оставаясь аутентичными, всё-таки прислушиваться к мнению международной дизайнерской тусовки, попутно извлекая уроки из наших, часто ярко выраженных постсоветских условий?

Все дизайнеры на Batimat Russia согласны в одном — к российским интерьерам нужен особый подход. Планировки нужно менять, цвета делать интереснее, приучать клиентов к красивой изысканной мебели и показывать возможности большого мира дизайна. Давайте посмотрим, как эти два стенда продвигают такую идею.

Стенд Анны Муравиной: оригинальность во всём

Дизайнер Анна Муравина любит не только экспериментировать с цветом и формами, но и задаёт тренды в московском дизайне интерьера. Здесь же, на Batimat Russia 2018, состоялась и премьера её новой коллекции уличной мебели «Крестики-нолики».

На стенде использованы прикроватные тумбочки от компании «Новый интерьер», роскошное изголовье, выполненное по эскизам Муравиной в компании «Глассе», текстиль подобран в фирме «Альянс высокий текстиль», а декоративные пальмы выполнены по эксклюзивному дизайну Василия Зверева.

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Стенд Елены Теплицкой: «Зимний сад кутюрье»

На своём удивительном стенде Елена Теплицкая устроила «Цветную революцию» — настоящий праздник цвета и красок, который поразил каждого, кто хоть мельком взглянул на потрясающую экспозицию. По атмосфере стенд напоминает декорации к «Алисе в стране чудес», настолько ярко, живо, эмоционально и оригинально он оформлен. Здесь дизайн даёт отпор законам физики и банальным стандартам оформления, на ходу создавая новые решения.

Как говорит сама Елена Теплицкая, её главной задачей было показать, что белые и бежевые интерьеры — не единственное решение для клиентов, которые хотят создать идеальный семейный или персональный интерьер.

В своём выступлении на Batimat Russia 2018 Елена отметила, что не все могут себя комфортно чувствовать в ярких интерьерах, одежде или с разноцветными аксессуарами. Не каждому характеру подойдёт такая гамма и этот подход. Но те, кто давно мечтали проявить себя и свою творческую жилку, у стенда Елены Теплицкой чувствовали себя как дома.

Итальянское обаяние MHC и павлины на Batimat Russia 2018

Стенд MHC (Milano Home Concept) на Batimat Russia 2018 вызвал много вопросов: почему итальянцы всегда делают такую красивую мебель, где они получили вдохновение для создания этой красоты, и главный вопрос — почему мы раньше не использовали принт в виде павлинов в дизайне интерьеров?

Отличительные черты мебели Milano Home Concept — нежное розовое золото, мраморные детали, ощущение незримого присутствия ар-деко во многих коллекциях и предметах, разнообразие цветов, фактур, комбинаций материалов и сдержанные классические оттенки. Узнаваемый стиль MHC уже стал легендой в Европе и по всему миру, а после прихода в Россию он приглянулся и нашим дизайнерам доступностью люксового образа.

Одну из актуальных коллекций MHC создал сам Самуэле Мацца — итальянский дизайнер мебели с острова Сицилия, который построил легендарную карьеру и впервые работает с маркой доступной мебели. MHC позиционирует свою продукцию как роскошь, доступную каждому.

Стенд на Batimat Russia 2018 от MHC предстал перед нами в виде интерьерной композиции на фоне ковролина в оттенке под названием персидский синий и больших панно с изображением перьев экзотической птицы — павлина. Кстати, во многих странах, включая Персию, павлин считается священной птицей.

В центре композиции мы увидели сет из мебели для гостиной, спальни, столовой, каминного уголка. Здесь были светильники, вазы и кофейные столики, а также потрясающая кровать с текстильным изголовьем, которая привлекла внимание большинства гостей выставки.

Milano Home Concept — это не только бренд, но и философия жизни. Когда за люкс, роскошь, верхнюю планку эстетики вам не приходится переплачивать. Когда красота доступна, а вы можете получить вещь от легендарного, известного на весь мир дизайнера.

Кроме того, Milano Home Concept — это особенная концепция в самом дизайне. Лаконичность и классика форм здесь сочетаются в равных пропорциях. Использованные оттенки — итальянские традиции, яркая культура и приверженность активному образу жизни. Так, здесь легко можно найти томатный оттенок, но здесь же нет места французской пастельной палитре.

Для любого дизайнера Milano Home Concept — это возможность вписаться в бюджет, получив при этом проект международного уровня. Например, стоимость диванов от MHC в среднем составляет около 200 тысяч рублей, тогда как для брендов, специализирующихся на ар-деко и смежных стилях, планка обычно гораздо выше.

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