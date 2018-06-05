Лучшее из московских салонов: яркий декор и безупречные кресла

1. Блюдо от MHLIVINGЖанровая сценка из мира животных (забавные лягушки, собравшиеся в своём «Гайд–парке», каждая со своим характером) нарисована художником на декоративном фарфоровом блюде. Отличный подарок своему интерьеру могут сделать те, кто ценит тонкий юмор.2. Кресло от Cornelio CappelliniВизуально лёгкое, изящное кресло Penelope сочетает структурность и ясность формы с утончённой гламурностью. Этому виной бархат, облекающий кресло целиком. Сиденье обтянуто гладким бархатом, а основание и спинка — плиссированным.3. Ковёр от JABКрупные капли дождя на поверхности воды — зрелище завораживающее. Дизайнеры текстильной компании JAB решили «остановить мгновенье», и вот что получилось: ковёр Drop с рельефным орнаментом в виде расходящихся по воде кругов. 4. Кресло TriennaleСередина ХХ века продолжает вдохновлять дизайнеров: её романтизируют, видят в розовом цвете. Это кресло от Rubelli Casa, показанное на последней выставке в Милане, по духу винтажное, похожее на антикварную вещь родом из 60‑х годов ХХ века. 5. Люстра от Il Paralume MarinaЭти «капли» потолочного светильника — новаторские. Обычные подвески в виде капель — из цельного стекла или хрусталя, а эти — полые, как колбы. Ассоциация с ливнем не единственная: ещё вспоминается процесс производства стеклянных предметов мастерами–стеклодувами.6. Статуэтки из латуни от YACHTLINEПоймать золотую рыбку в натуральную величину теперь просто. Компания YACHTLINE на собственном предприятии в Подмосковье выпускает реалистичных рыбок из полированной латуни. Загадывайте желание!7. Чайная пара от J. L CoquetЛиможская мануфактура J. L Coquet, основанная в 1824 году, славится тонким фарфором особой белизны. Эти чашка с блюдцем из коллекции Swan покрыты глазурью тёплого оттенка «латте» — прекрасный вариант для интерьера кухни в таких стилях, как прованс, кантри, английский, софт–минимализм.8. Обои от Cole&SonОрнамент этих обоев из коллекции Hollywood Palm вдохновлён концептуальной графикой Маурица Эшера. Пальмы чередуются в шахматном порядке. Когда обои наклеены, их листва покрывает всю плоскость стены, которая, как кажется, растворяется.9. Кофейный столик Тamburo MarinoКофейный столик Тamburo Marino создан по дизайну отчаянного выдумщика Барнабы Форназетти. На внешней поверхности столика — чёрный лак, имитация малахита и морские обитатели, нарисованные на сусальном серебре. У столика есть секрет — выдвигающийся ящик, отделанный шпоном дерева.