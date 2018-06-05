Как оформить загородный дом: интерьер цвета фуксии

Мы уже рассказывали про загородный дом, в котором удалось гармонично сочетать несочетаемое. А этот дом площадью 73 квадратных метра находится в селе Лайково Одинцовского района Московской области. Его хозяйка решила преобразить зону гостиной и кухни, обратившись за помощью к дизайнеру Наталье Волковой . Почему именно к ней? Владелица дома — человек творческий, и ей оказались близки идеи Натальи, которая в своей работе предпочитает ориентироваться на принципы японской эстетики, а именно: свободное пространство, выражение идеи несколькими штрихами, отсутствие излишества и суеты, глубина замысла.

Концептуальное решение преобразований в этом доме пришло сразу. Наталья предложила несколько основных «ориентиров»: яркость, изысканность, акценты в стиле ар-нуво, задающие торжественный тон, органичность и природность линий, предпочтение натуральных материалов.

Наталья Волкова, дизайнер

Окончила школу дизайна интерьера «Детали». Разрабатывает интерьеры частных и общественных пространств. Создаёт также авторские предметы декора.

artcrafts.ru Наталья считает, что именно красота и утончённость стиля ар-нуво вдохновляет многих её коллег грациозными архитектурными решениями и тонкими цветовыми сочетаниями. При разработке проекта было решено привнести элементы этого стиля, чтобы сделать обустраиваемое пространство более торжественным и ярким.

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Главную роль в колористическом решении играет цвет фуксии — один из любимых цветов заказчицы. Несколько подушек на диване совпадают по оттенку с орхидеей, которая поддерживает оттеночный акцент. Этот цветок так уместно и нежно смотрится на сером фоне стены, что весь проект получил название в его честь — Orchid.

Стилистическое решение подчёркнуто коваными элементами и витражами, выполненными в так называемой технике тиффани. Геометрические элементы делают интерьер воздушным, а декор с японскими мотивами перекликается по форме и оттенкам с мотивом ар-нуво.

Судя по пожеланиям заказчицы, она обладает тонким художественным вкусом. Логично предположить, что сфера её деятельности может быть связана к творчеством, например, с преподаванием в художественном учебном заведении либо непосредственно с участием в создании интеллектуального продукта или предметов искусства.

Насыщенный рабочий день в среде шумного города требует расслабления и отдыха по вечерам или выходным дням в загородном уединении и тишине. Но творческая натура жаждет красоты вокруг себя в любое время суток. Отсюда и подобный интерьер, где хочется мечтать, творить, общаться с близкими людьми. А для гостей здесь продумано всё до мелочей.

Основным акцентом в гостиной стал полукруглый камин. В его отделке использована зеркальная мозаика, что задаёт праздничный тон всему пространству.

Гостиная соединена с кухней, и это пространство решили выполнить в тёплых оливковых тонах, которые гармонично сочетаются с цветом фуксии, не давая ему излишне доминировать.

Отделка стен и текстиль в оливковом оттенке уравновешены с элементами в оттенке фуксии. Так же сбалансированно перекликаются выпуклые и гладкие детали текстиля и обоев.

Для того чтобы связать современную кухонную мебель со столовой зоной, дизайнер использовала вставки из зелёной стеклянной мозаики в отделке фартука и барной стойки.

Присутствие броских деталей в умеренном количестве сразу же привлекает внимание к этой зоне пространства, но остаётся в рамках хорошего вкуса.

Изюминкой столовой стал выполненный на заказ светильник над обеденным столом, с бусинами из оникса, напоминающий чашечку экзотического цветка. Очень по-японски, стильно, и при этом чудесно вписывается в динамику загородного дома.

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