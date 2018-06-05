Гардеробная для мужчины: 5 советов и 28 идей

Бытует мнение, что у мужчин вещей меньше, чем у женщин, поэтому им не нужна отдельная гардеробная. Так ли это? Многие представители сильного пола не согласны с таким утверждением. Они уверены, что безупречный внешний вид — залог успеха.

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Что нужно мужчинам: наполнение гардеробной

Внешнее оформление гардеробной мужчин заботит меньше, чем её содержание. В отличие от женской гардеробной в мужской версии делается упор не на дизайн, а на функциональность и практичность. Строгие линии, тёмное дерево, кожа, благородные оттенки натуральных материалов — всё это выражает мужской характер.

В мужской гардеробной необходимы вешалки для пиджаков, сорочек, держатели для брюк. Желательно, чтобы они были с разной высотой крепления.

Наше мнение:

— Вам также понадобятся ящики для аксессуаров (запонки, держатели для галстуков, часы, браслеты), ремней, носков, нижнего белья и галстуков. Следует предусмотреть и место для обуви. И не забудьте о шапках, кепках, шляпах, верхней одежде. Конечно же, в мужской гардеробной выделите место для зеркала. Здесь можно разместить и удобный пуф.

Что и где расположить

Верхнюю одежду удобнее располагать ближе к выходу. Рубашки могут находиться на вешалках или на отдельных полках (сложенные). Обувь обычно расставляют внизу, на длинных горизонтальных полках. Галстуки, ремни, носки удобнее хранить в отдельных местах. Это могут быть небольшие ящики или вешалки. Для брюк лучше использовать выдвижные механизмы с держателями.

Рекомендуется хранить вещи таким образом, чтобы вы легко и последовательно могли их доставать. К примеру, рубашки удобнее располагать рядом с брюками. Следом — толстовки, свитеры и пиджаки.

Наше мнение:

— Обувь и аксессуары могут быть прекрасными «соседями». При желании разделите всё по оттенкам и цветам. Праздничные вещи и демисезонную одежду храните в верхних ящиках, коробках.

Для того чтобы мужчины могли быстро находить свои вещи, производители мебели предлагают варианты с прозрачными панелями и дверями.

Свет и лестница

Уделите внимание подсветке в гардеробной. Кроме центральной лампы используйте дополнительное освещение. Это позволит быстро находить нужные вещи. В случае, когда задействуете всё пространство до самого потолка, следует подумать о мобильных и стационарных лестницах (стремянках).

Просто и со вкусом: мини-гардеробная

Что делать, если у вас ограниченное пространство или съёмное жильё? Существует ли альтернатива? Ведь важно, чтобы в комнате сохранялся порядок, а необходимые вещи были под рукой. В этом случае на помощь придут мобильные функциональные варианты.

Это может быть небольшой комод с ящиками и высокой штангой для вешалок. Причём существуют интересные конструкции, которые легко собираются и разбираются. Простота и минимализм — основа современных интерьеров. Если вы на стене повесите открытую полку с держателем для вешалок, а внизу расставите аккуратно обувь, впоследствии значительно сэкономите время на поиски нужных вещей.

Модульные системы для гардеробной комнаты — отличное мобильное решение. Такой комплекс позволяет менять его по своему усмотрению.

Евгения Цыганкова, главный архитектор проектов Design Solutions:

— Мужская гардеробная требует не меньшей подготовки, чем женская! Следует заранее предусмотреть большие отделы для обуви, а также разные по высоте секции для хранения рубашек, брюк, курток и длиннополой одежды.

Сложно представить наличие у мужчины шкатулки под аксессуары, поэтому в гардеробной должны быть специальные отделения для запонок, часов, платков, ремней и перчаток. Нужно предусмотреть место для хранения головных уборов.

Современная гардеробная

Современные гардеробные для мужчин можно оборудовать с использованием самых последних достижений технологии. Здесь может быть много разных полок, вешалок, дверей, сетчатых корзин и прочих секций, в которых устанавливается надёжная и многофункциональная фурнитура. А также специальные механизмы, с помощью которых вы без усилий можете взять вещь с самой высокой полки.

Да, стоимость таких конструкций выше, чем у обычных модульных шкафов. Зато налицо экономия времени и всегда безупречный внешний вид.

Оформляя гардеробную, не забудьте о хорошей системе вентиляции, а также не выбирайте помещение с повышенной влажностью.

Евгения Цыганкова, главный архитектор проектов Design Solutions:

— Если мужчина спортивный, то отдельное место отводится под его увлечения. При экономии пространства можно расположить эту секцию над дверью, оборудовав специальными держателями для сноуборда или лыж. Если же мужчина предпочитает гольф или верховую езду, то стоит отвести под соответствующие аксессуары компактный вертикальный шкафчик с полкой для головного убора.

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