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Ученики школы № 1562 побывали в гостях у дизайнеров
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Ученики школы № 1562 побывали в гостях у дизайнеров 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
Ученики школы № 1562 имени Артема Боровика недавно побывали в гостях у дизайнеров и посетили «Проектные мастерские».
— Теперь мы знакомы с работой 3D-принтеров и знаем, для чего их используют. Наш урок проводили дизайнеры, создающие одежду для спортсменов и болельщиков. Нам рассказали, какой вид спортивной и уличной одежды будет в магазинах марки «Аdidas» через некоторое время, — рассказала участница экскурсии Арина С.
Используя советы по сочетанию цвета в одежде, школьники создали свой дизайн моделей одежды.
(ап)
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