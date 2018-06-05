Ученики школы № 1562 побывали в гостях у дизайнеров

Ученики школы № 1562 имени Артема Боровика недавно побывали в гостях у дизайнеров и посетили «Проектные мастерские».

— Теперь мы знакомы с работой 3D-принтеров и знаем, для чего их используют. Наш урок проводили дизайнеры, создающие одежду для спортсменов и болельщиков. Нам рассказали, какой вид спортивной и уличной одежды будет в магазинах марки «Аdidas» через некоторое время, — рассказала участница экскурсии Арина С.

Используя советы по сочетанию цвета в одежде, школьники создали свой дизайн моделей одежды.

(ап)