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Американского дизайнера отметили за вклад в модную индустрию
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Американского дизайнера отметили за вклад в модную индустрию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский дизайнер Ральф Лорен, основатель бренда Ralph Lauren, получил премию Американского совета модных дизайнеров (CFDA) в почетной категории CFDA Members Salute за вклад в развитие индустрии моды. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 5 июня.
В 2018 году бренд Ralph Lauren отмечает свой 50-летний юбилей. Церемония награждения прошла 4 июня в Бруклинском музее в Нью-Йорке.
Ральф Лорен — американский дизайнер и коллекционер. В 1968 году основал собственную компанию Ralph Lauren Corporation. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. Сейчас бренд выпускает одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, предметы роскоши, а также мебель и товары для дома. В 2017 году бренд отметил десятилетие официального присутствия в России и в честь этого события представил две лимитированных серии своих знаковых сумок.
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