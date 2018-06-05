Американского дизайнера отметили за вклад в модную индустрию

Американский дизайнер Ральф Лорен, основатель бренда Ralph Lauren, получил премию Американского совета модных дизайнеров (CFDA) в почетной категории CFDA Members Salute за вклад в развитие индустрии моды. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 5 июня.

В 2018 году бренд Ralph Lauren отмечает свой 50-летний юбилей. Церемония награждения прошла 4 июня в Бруклинском музее в Нью-Йорке.

Ральф Лорен — американский дизайнер и коллекционер. В 1968 году основал собственную компанию Ralph Lauren Corporation. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. Сейчас бренд выпускает одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, предметы роскоши, а также мебель и товары для дома. В 2017 году бренд отметил десятилетие официального присутствия в России и в честь этого события представил две лимитированных серии своих знаковых сумок.