10 неожиданных решений для хранения женской обуви

1. Рожковая обувница

Удобное решение для компактного хранения вашей коллекции обуви — рожковые обувницы. Существуют модели, позволяющие хранить обувь в несколько ярусов, а также варианты, рассчитанные на хранение не только туфель и ботинок, но и сапог с высоким голенищем.

Фото: Instagram ideal.garderob

Такую обувницу можно поставить в прихожую (удобно для поклонников открытого хранения) или разместить в шкафу или гардеробной (если вы предпочитаете хранить обувь не на виду).

2. Боксы для обуви

В последнее время завоевывает любовь многих модниц бокс для обуви. Это стильный предмет мебели, который с виду представляет собой обычную тумбу — и потому органично смотрится в любом уголке квартиры.

Фото: Instagram fihman.ru Открывая бокс, вы видите сразу все его содержимое — и быстро можете найти нужную пару туфель.

Фото: Instagram fihman.ru 3. Металлическая решетка

Простое, лаконичное и изящное решение для эстетичного хранения обуви на каблуке — металлическая решетка. Туфли на ней разместятся компактно — и при этом останутся на виду, что упростит поиск. Будет уместна в прихожей или гардеробной.

Фото: Instagram vsenamestax

4. Надверный органайзер

Идея, для которой потребуется совсем мало места, — надверный органайзер. Подойдет для балеток, кед и летней обуви. Поможет с пользой задействовать место на двери в гардеробной (или на дверце шкафа).

Фото: Instagram vsenamestax

5. Рейлинги

Обувь на каблуке невероятно удобно хранить на рейлингах. С их помощью можно организовать открытую систему хранения для ваших любимых туфель практически в любом свободном уголке квартиры. Или дополнить таким решением гардеробную.

Фото: Instagram dsl.studio

6. Пуф с местом для хранения

«Спрятать» в гостиной, прихожей или гардеробной вашу коллекцию туфель поможет пуф с местом для хранения.

Фото: Instagram interior_decor_ideas

7. Коробки-органайзеры

Для хранений сезонной обуви, а также для тех, кто предпочитает прятать свою обувь подальше, удобным решением станут коробки-органайзеры с отделениями для хранения нескольких пар обуви. Выбирайте варианты с прозрачными крышками или снабжайте коробки тегами, это упростит поиски нужной пары.

Фото: Instagram vsenamestax

8. Стеллажи

Узкие стеллажи с большим количеством полок — прекрасный вариант для хранения обуви. Можно оставить коллекцию туфель на виду или дополнить стеллаж дверями или текстильной шторкой. Кстати, если подходящих специальных обувных стеллажей вы не нашли, обратите внимание на модели, предназначенные для хранения книг или CD и DVD.

Фото: Instagram bubucarestoshare

9. Стеллаж из ящиков

Идея, которая будет прекрасно смотреться в интерьерах в стиле рустик, кантри, а также в скандинавских и индустриальных, — стеллаж для обуви из ящиков.

Фото: Instagram orglady

Минимальные затраты времени, средств и сил — и вместительная, оригинальная система хранения для обуви готова.

Фото: Instagram vsenamestax

10. Отдельная комната

Вариант для тех, кто считает обувь своей настоящей страстью, — отдельная комната для коллеции туфель. Если в небольшой городской квартире такую «роскошь» вы себе позволить не можете, подумайте, к примеру, об организации ниши в стене.

Фото: Instagram cozydecor.official