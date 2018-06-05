Как потратить деньги на ремонт с удовольствием: лофт французского дизайнера

Сегодня мы отправляемся в предместье Парижа — регион Иль-де-Франс, город Малакофф. Именно тут, в бывшем здании швейной фабрики, поселился дизайнер Режи До (Regis Dho). Дизайн стал его образом жизни. Для вдохновения ему нужна природа, а это место окружено чудесным садом. Чем он руководствовался, когда создавал дом для себя? И что из этого получилось?

Режи До, дизайнер, разработчик предметов интерьера

Свою карьеру начинал стилистом у Пьера Кардена . А сейчас это уверенный в своих силах дизайнер, который разрабатывает и создаёт собственную линию роскошного домашнего белья и изысканного фарфора. Он выработал свой стиль, который выразил основную идею в интерьере — эксклюзивность и качество.

Элегантный лофт

В интерьере Режи До прежде всего ценит эксклюзивность и качество материалов. Он сам работает с очень требовательной аудиторией и знает в этом толк.

Для оформления собственного жилища он выбрал американский стиль лофт. Здесь дизайнер решил разместить всё необходимое на одном пространстве (200 кв. м), без перегородок: зону гостиной, кухню, столовую и офис. Спальную комнату дизайнер считает приватной территорией и отделил её от общего помещения.

В интерьере сделана ставка на качество материалов всех предметов. Место проживания также наложило свой отпечаток. Режи родился в стране, где красота и контрасты находятся в гармонии. Его жизнь связана с искусством, поэтому в дизайне ощущается французское влияние и утончённость. Экзотические предметы добавляют в интерьер элемент загадочности.

Сочетая несочетаемое

Режи создавал пространство под себя и для себя. Он хотел, чтобы ему было здесь спокойно и комфортно. Немаловажную роль в этом играют натуральные материалы и культовые предметы интерьера и то, как грамотно они подобраны.

Обратите внимание, в зоне гостиной гармонично соседствуют кресла и диван производства Mis en Demeure и дуэт столиков от ИКЕА . Дизайнеры фабрики Mis en Demeure создают предметы мебели с элементами старины. Все изделия — ручной работы итальянского качества, с нотками французского стиля. Они вписываются не только в классические интерьеры, но и в нетрадиционные стили, например, как в этом, эклектичном. В то же время продукция ИКЕА отличается простотой форм и современным звучанием. И они мирно уживаются в одной композиции.

Наше мнение:

— В гостиной прекрасно сочетаются разные формы. Например, кресло-слон и кресло-бабочка находятся по соседству в полной гармонии. Секрет их сочетаемости в том, что их формы имеют плавные линии, и это их объединяет. А экзотическая шкура на кресле-бабочке перекликается по цвету с картиной. Яркие экзотические предметы оживляют пространство и делают его более таинственным.

Элегантная столовая и современная кухня

Эта часть дома выглядит элегантно и современно. Владелец помещения сам разрабатывает дизайн и создаёт предметы интерьера. Он руководствуется опытом мировых мастеров и предпочитает только лучшее. Поэтому не удивительно, что у него есть эксклюзивные чашки из муранского стекла, тарелки императорского фарфорового завода Deshoulieres и столовые приборы, выполненные в наилучших французских традициях.

Наличие большого дубового стола говорит о гостеприимстве хозяина. Посмотрите, как стол преображается с посудой премиум-класса, создавая образ элитной жизни.

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Формы имеют значение

В интерьере много квадратных предметов. Но для владельца помещения это слишком просто. Чтобы дом выглядел более привлекательно и интересно, дизайнер внёс в пространство круглые и плавные формы. Даже одна небольшая деталь может создать в комнате новую оригинальную атмосферу. Обратите внимание, как это работает в спальне, где вместо прикроватной тумбы используются оригинальные пеньки.

Наше мнение:

— Форму комнаты можно изменить удачно подобранной мебелью. Чтобы срезать остроту квадратных форм, купите угловой шкаф. А усилить эффект помогут стулья с закруглёнными спинками. Мы можем наблюдать такой вариант на примере этого интерьера в зоне столовой.

Освещение в стиле ВИП Так как окна в доме небольшие, в рабочей зоне ощущается нехватка света. По той же причине эта часть пространства оформлена в светлой цветовой гамме. Больше дневного света попадает в офис благодаря визуальному эффекту, когда свет из окна отражается от книжных полок ИКЕА.

Дополнительное освещение обеспечивают эксклюзивные светильники от итальянской марки Flos. Они в интерьере претендуют на роль арт-объектов и считаются любимцами модных дизайнеров. Режи До не стал исключением и выбрал изделия известной компании.

Санузел: качество и здоровье

Ванная комната не отличается большими размерами. Здесь акцент сделан также на качество. Поэтому в отделке санузла использовали бразильский чёрный гранит, каррарский мрамор, функциональные и удобные смесители итальянского производителя Zucchetti.

Натуральный мрамор обеспечил великолепный декоративный эффект. Кроме этого, видимо, владелец помещения заботится о своём здоровье. Известно, что этот материал обладает отличными антибактерицидными свойствами.

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