Ошибки домохозяек, которые убивают здоровье

Промахи в уходе за жилищем могут навредить и организму в целом. Anews собрал несколько опасных ошибок домохозяек, которые медленно, но верно убивают здоровье.

Быстрая стирка при низкой температуре

Вещи при 20-минутной стирке на 30 градусах, может, и отстираются от пятен. Но в действительности чистыми не станут.

К чему это может привести?

При стирке в прохладной воде создается лишь эффект отстирывания. Грязь и бактерии с одежды никуда не деваются. Особенно это касается нижнего белья, полотенец и постельного белья.

На якобы чистых трусах находится примерно 10 тысяч микроорганизмов, отмечает британский эксперт по гигиене доктор Лиза Окерли. Если во время стирки еще и смешивать белье с кухонными полотенцами, все бактерии перейдут на них, а дальше — на посуду.

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Также стоит помнить, что бактерии с постиранного при низкой температуре белья переходят на руки во время развешивания. Получается своеобразный перекрестный обмен микроорганизмами.

Что делать? Стирать полотенца, постельное и нижнее белье при более высокой температуре.

Мокрое кухонное полотенце

Если кухонное полотенце для протирки рук и разных поверхностей стирать не слишком часто, а лишь просушивать, когда оно намокает, быть беде.

К чему это может привести?

На кухонном полотенце в огромном количестве скапливаются бактерии. В том числе — кишечная палочка. В 2014 году ученые из Университета Аризоны провели исследование с привлечением семей из разных городов США и Канады.

Специалисты сделали анализ 80 кухонных полотенец. По итогам проверки на 89,0% полотенец были найдены колиморфные бактерии, на 25,6% — кишечная палочка.

«Некоторые люди моют руки не слишком тщательно, поэтому, когда они вытирают их о полотенце, то переносят на него бактерии. Спустя пару дней, если вы вытрете лицо о такое полотенце, на него переселится больше кишечной палочки, чем есть в унитазе», — говорит один из авторов исследования Чарльз Герба.

Что делать? Использовать кухонное полотенце максимум пару дней. После чего — в стирку, даже если кажется, что оно все еще чистое.

Губка-долгожитель

Еще одна вредная привычка — забывать о смене губок для посуды и впитывающих салфеток для стола. Некоторые домохозяйки просто споласкивают губку, перемыв очередную гору тарелок, думая, что это помогает избавиться от бактерий. Та же история и с многоразовыми салфетками для стола.

К чему это может привести?

Губка станет пристанищем для миллионов бактерий из разных семейств, которые будут спокойно путешествовать по посуде, продуктам и в перспективе — по организму хозяина квартиры.

На кухонных губках живут микроорганизмы из 118 родов, выяснилимикробиологи из Германии. Наиболее часто встречаемыми оказались бактерии Moraxella osloensis и бактерии из рода Acinetobacter и Chryseobacterium, которые особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом. Реже на губках встречались энтеробактерии. В частности Escherichia, из-за которых возникают кишечные инфекции.

Что делать? Не забывать регулярно менять губки и салфетки для стола — хотя бы раз в неделю.

Скапливается на дне, портит чай и самочувствие

Тщательно мыть посуду, проверяя, не задержались ли частички пищи на поверхности — дело привычное. Но почему-то далеко не всегда такой же чести удостаиваются чайники. Чаще всего их просто протирают от пыли и пятен. При этом накипь внутри остается нетронутой.

К чему это может привести?

Накипь образуется в процессе кипячения водопроводной воды. Она представляет собой твердые скопления солей кальция и магния. Если однократно проглотить кусочек накипи с чаем, ничего не произойдет. Однако если постоянно разбавлять горячие напитки такой «приправой», могут возникнуть проблемы со здоровьем. Во-первых, соли станут проникать в почки и другие внутренние органы.

В избыточном количестве такой запас солей в организме приведет к появлению камней в почках и проблемам с сосудами.

Что делать? Регулярно проверять, не скопилась ли накипь на дне и стенках чайника. Удалить налет можно с помощью специальных чистящих средств или пищевой лимонной кислоты.

Рецепт прост: 100 граммов порошка растворяем в одном литре воды, заливаем в чайник, кипятим, а выключив, оставляем постоять примерно час. Далее выливаем воду, хорошенько ополаскиваем чайник и наслаждаемся вкусным чаем без постороннего привкуса.

В микроволновке быстрее, но опаснее

Разогревать еду в микроволновой печи удобно. Главное — не злоупотреблять. Если греть в микроволновке все подряд, можно испортить и продукты, и желудок.

К чему это может привести?

Например, если постоянно греть в микроволновке картофель или любые блюда на его основе, пострадает фигура. Дело в том, что картофель усваивается организмом иначе после визита в микроволновку: крахмал распадается, жиры в организме откладываются быстрее.

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То же касается и курицы. При разогреве в микроволновке структура белка, содержащегося в курином мясе, нарушается. В конечном счете такой продукт может привести к расстройству желудка.

Придверный коврик за порогом

Большая ошибка думать, что если расположить коврик для обуви в прихожей, дома будет чище. На самом деле, придверный коврик в квартире делает еще хуже.

К чему это может привести?

​К тому, что бактерии, принесенные на подошве с улицы, будут скапливаться у двери. А еще — постоянно присутствовать в воздухе и путешествовать по помещению, если дома живет питомец вроде собаки или кошки.

Что делать? Оставлять коврик для ног за пределами квартиры — перед входной дверью.

Некоторые склонны думать, что самый верный способ оставаться чистым, благоухающим и здоровым — частые походы в душ. Тоже так считаете? Тогда посмотрите, почему не стоит мыться каждый день и что делать, если протянуть больше суток без ванной кажется невозможным.