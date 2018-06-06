Томатные соусы «Кинто» выделяются обновленным дизайном этикетки

Представители компании-производителя считают, что обновленный дизайн упаковки соусов позволит привлечь внимание потребителей и подчеркнуть новизну продуктов. Дизайнеры изобразили на этикетке кастрюлю и кухонную утварь, подчеркивая, что речь идет не об обычной приправе, а о соусе, который станет основой будущего блюда.

Премиальность новой линейки подчеркивает тщательно подобранная цветовая гамма и использование специальных методов печати, позволяющей придать кухонным принадлежностям металлический блеск. Вместе с тем, дизайнерам удалось органично вписать обновленную этикетку в общую концепцию позиционирования бренда и сохранить его узнаваемость.

В феврале текущего года в столичной кулинарной студии Culinaryon состоялась презентация новых продуктов в рамках кулинарного мастер-класса по приготовлению вторых блюд на основе томатных соусов «Кинто».