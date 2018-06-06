Бархат в интерьере: тренд, который вам понравится

В шестидесятые годы двадцатого века бархат был на пике моды, и в последнее время снова стал трендом. Вместе с Центром дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском» рассказываем об ультрамодном материале и предлагаем девять идей по его использованию.

Эту плотную шелковую ткань используют для обивки мягкой мебели и создания текстильного декора: подушек, штор и чехлов. Бархат делает интерьер уютнее, поэтому идеален для холодного времени года. Можно, например, проводить вечера в классическом кресле Raolo с чашкой горячего какао.

Благодаря очень густому ворсу бархат обладает особенной глубиной цвета. Более того — он способен менять свой цвет в зависимости от времени суток и освещения. А еще он отлично поглощает шум. С этой функцией справляются плотные бархатные шторы или ковры.

Использовать бархат нужно с большой осторожностью. Он вряд ли подойдет в качестве основного материала в помещении, но хорош для акцентов. Лучше, если в одной комнате будет не более двух предметов в бархатной обивке, причем пусть один из них будет небольшим. Например, аккуратное кресло Ницца модного фиолетового оттенка и мягкий геометрический ковер Parade.

В маленьком помещении лучше вообще не использовать эту ткань — она визуально уменьшает пространство.

Есть миф, что бархат подходит только для шикарных интерьеров вроде классики или ампира, но это не так. Его добавляют и в лофт, чтобы немного смягчить дерзкий и брутальный характер стиля. И в минималистичные и светлые скандинавские интерьеры, чтобы добавить уюта. Для последних подойдет, например, кровать Кирстен нежно-голубого цвета.

Конечно, бархат уместен и в таких ярких стилях, как бохо или эклектика. Зато точно не украсит кантри или прованс.

Дизайнеры часто используют смелые, глубокие и благородные цвета вроде изумрудного, фиолетового, синего или цвета бургунди. Такие оттенки подбирать непросто, нужно отталкиваться от общей цветовой гаммы помещения.

Если вы боитесь переборщить с цветом, выбирайте нежные пастельные оттенки бежевого, голубого или розового. Например, маленький и уютный диван Marta идеален для светлого интерьера.

С пушистыми коврами и сдержанными декоративными подушками вроде моделей Crop и Martos dark grey, медью, латунью и на фоне мраморного журнального столика Eichholtz Cocktail.

Совсем не обязательно подбирать к бархату изделия из такой же ткани. Например, рядом с бархатным диваном будет отлично смотреться и кресло из матовой ткани, и пуф Eichholtz с металлическим основанием.

Бархат очень прихотлив в уходе: он легко собирает пыль и шерсть домашних животных. При этом довольно сложно вывести с него пятна, нельзя чистить с помощью агрессивных моющих средств, стирать и пылесосить. Самый правильный вариант — отдать в чистку.