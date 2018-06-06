Творческие метаморфозы от Dior: вышивка, кружево, Туаль де Жуи 

Уникальное кружево
Белое кружево, созданное Марией Грацией Кьюри итальянским дизайнером и креативным директором Christian Dior по оригинальным мотивам винтажных моделей, в частности кружевных воротничков, дополненное цветами и облагороженное с помощью современных технологий, поистине шедевр:
Невероятные принты
Принт с дикими животными, среди которых тигры, медведи, львы, слоны, жирафы — графический дизайн, полностью созданный вручную на особом материале Туаль де Жуи (вид ткани, на котором можно рисовать):
Секреты потрясающей вышивки
Рельефная вышивка, напоминающая в итоге жаккардовое полотно, выполнена по готовому рисунку:
Прежде чем вышивка стала роскошным украшением одного из вечерних платьев из круизной коллекции Dior 2019, рисунок для неё был полностью создан вручную:
Цветочные вышивки-аппликации для классического тренча из круизной коллекции Dior 2019:
Фото: dior.com