Творческие метаморфозы от Dior: вышивка, кружево, Туаль де Жуи

Уникальное кружево

Белое кружево, созданное Марией Грацией Кьюри итальянским дизайнером и креативным директором Christian Dior по оригинальным мотивам винтажных моделей, в частности кружевных воротничков, дополненное цветами и облагороженное с помощью современных технологий, поистине шедевр:

Невероятные принты

Принт с дикими животными, среди которых тигры, медведи, львы, слоны, жирафы — графический дизайн, полностью созданный вручную на особом материале Туаль де Жуи (вид ткани, на котором можно рисовать):

Секреты потрясающей вышивки

Рельефная вышивка, напоминающая в итоге жаккардовое полотно, выполнена по готовому рисунку:

Прежде чем вышивка стала роскошным украшением одного из вечерних платьев из круизной коллекции Dior 2019, рисунок для неё был полностью создан вручную:

Цветочные вышивки-аппликации для классического тренча из круизной коллекции Dior 2019:

Фото: dior.com