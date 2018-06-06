Ещё
Творческие метаморфозы от Dior: вышивка, кружево, Туаль де Жуи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Творческие метаморфозы от Dior: вышивка, кружево, Туаль де Жуи 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Уникальное кружево
Белое кружево, созданное Марией Грацией Кьюри итальянским дизайнером и креативным директором Christian Dior по оригинальным мотивам винтажных моделей, в частности кружевных воротничков, дополненное цветами и облагороженное с помощью современных технологий, поистине шедевр:
Невероятные принты
Принт с дикими животными, среди которых тигры, медведи, львы, слоны, жирафы — графический дизайн, полностью созданный вручную на особом материале Туаль де Жуи (вид ткани, на котором можно рисовать):
Секреты потрясающей вышивки
Рельефная вышивка, напоминающая в итоге жаккардовое полотно, выполнена по готовому рисунку:
Прежде чем вышивка стала роскошным украшением одного из вечерних платьев из круизной коллекции Dior 2019, рисунок для неё был полностью создан вручную:
Цветочные вышивки-аппликации для классического тренча из круизной коллекции Dior 2019:
Фото: dior.com
BurdaStyle.ru: последние новости
Дачный интерьер: 7 советов дизайнеров и 33 идеи для вдохновения Делаем яблочную гирлянду своими руками Реглан – рукав особой формы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики22
Королева вовремя сменила партнера2
Самого сильного в мире человека травят в Сети
Звезды, потерявшие всякий стыд6
Модели с трагической судьбой
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение