Как сохранить одежду в первозданном виде: лайфхаки

Наличие отдельного помещения, отданного под гардероб, ещё не гарантирует качественного хранения вашей одежды и аксессуаров. В этом вопросе есть масса нюансов, до понимания которых самостоятельно нам не дойти. Поэтому мы встретились с дизайнером интерьеров Ксенией Усановой и расспросили её, как же оборудовать идеальный гардероб сегодня.

Ксения Усанова, дизайнер интерьеров

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Проектирование и декорирование жилых и общественных помещений.

— Я и моя команда умеем создавать традиционные комфортные интерьеры для жизни, хранящие семейные ценности. Сотрудничаю с ведущими фабриками Европы и России, обеспечивающими неизменно выгодные условия моим заказчикам.

Проекты ВСЕ Дизайн двухкомнатной квартиры в новостройке для молодой пары. «Городские апартаменты для двоих» Дизайн загородного дома для семьи, 220 кв. м Гардеробная комната как отдельное помещение появилось в наших домах относительно недавно. Это особый мир, мир вещей, мир, о котором мечтает почти каждая женщина. Тут можно разместить одежду, сезонные вещи, аксессуары, обувь и, конечно же, сумочки. Даже в самых небольших помещениях дизайнеру под силу спроектировать пространство, в котором разместятся 2-3 больших платяных шкафа.

Помимо хранения вещей, в гардеробной комнате — конечно же, при наличии достаточной площади — размещают и остров, и диванчик, и дамский столик. Назначение комнаты приобретает дополнительные функции, ведь теперь именно в этом помещении мы задаём себе настроение на весь день или вечер, выбирая деловой костюм, джинсы или элегантное платье.

Но часто возникают вопросы, как правильно хранить вещи в закрытом пространстве, как избежать неприятных запахов, пыли, как сделать так, чтобы сохранить одежду в первозданном виде. Если гардеробная находится в помещении с окном, то часть проблемы вентиляции решается. Ну а если помещение закрытое, без прямого доступа свежего воздуха, или гардеробная расположена рядом с ванной комнатой — что делать в этих случаях?

Мнение редакции:

— Правильное хранение вещей — это не только удобные полки и штанги, установленные на нужной высоте, это также и плечики. Неправильный размер или форма этого элемента может деформировать любимый костюм, платье или свитер, а узнаете вы об этом в самый неподходящий момент.

Что же делать, если стандартных размеров плечики вам не подходят? Заказывать их под собственные мерки! Среди компаний, предоставляющих такую услугу, выделяется итальянский бренд Armadini. Он уже давно обеспечивает качественными индивидуальными плечиками самые знаменитые дома мод — и вот наконец-то такие услуги стали доступны и нам, обычным людям, которые стараются бережно относиться к своей одежде.

Итак, главное в гардеробной — приточная вентиляция и вытяжка, но об этом нужно позаботиться на этапе проектирования инженерных коммуникаций, потолков и расстановки мебели. То есть продумать расположение всех предметов гардеробной ещё на стадии разработки проекта, ведь выводы вентиляции должны располагаться в определённых зонах, только в этом случае помещению обеспечен комфортный воздухообмен и вещи будут сохраняться в первозданном виде. Если по тем или иным причинам нет возможности сделать приточную вентиляцию, то наличие в гардеробной вытяжного канала — мера необходимая.

Правильное размещение вещей и удобство эксплуатации также влияет на их сохранность. Каждому предмету одежды в гардеробной отведено своё место. Помимо правил эргономики, которые напрямую зависят от формы помещения, необходимо учитывать не только глубину и высоту полок, но и свободного пространства, отведённого для манёвра человека, упорядоченность всей системы хранения в целом.

Перед началом работы над гардеробной дизайнер всегда уточняет у заказчика наличие тех или иных вещей, чтобы понять, в каком процентном соотношении спроектировать полки, ящики, вешалки и прочее. При необходимости часть одежды всегда закрывается дверками, чтобы избежать попадания пыли, а часть остаётся в открытом доступе.

Отдельное внимание уделяется хранению обуви и сумок — как правило, все сумки продаются с пыльниками (мешочками для хранения), поэтому для них не требуется закрытое хранение. Сезонная обувь чаще хранится в коробках или тех же пыльниках, остальная аккуратно выставляется на специальные обувные полки. Такое упорядоченное хранение позволяет продлить срок службы и сохранить вещи в первозданном виде.

Мнение редакции:

— Проблема «что подарить человеку, у которого всё есть» редко направляет наше внимание на гардероб. Дарить предметы одежды — дело рискованное, и к нему мы вас не склоняем. Однако преподнести человеку элементы хранения для постоянно пополняющейся коллекции предметов одежды и аксессуаров может быть не только уместно, но и более чем актуально.

В линейке компании Armadini можно найти не только плечики на любой вкус и случай, но и вставки для обуви, чехлы для одежды и органайзеры для хранения аксессуаров.

Аксессуары тоже не обделены вниманием, их чаще всего размещают в специальных ячейках, которые в ассортименте предлагают производители гардеробных систем. Вещи во избежание запыления раскладывают в специальные ящики либо под стеклом в зоне острова или комода, чтобы создать красивый визуальный эффект витрины.

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