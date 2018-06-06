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Дизайнеры из Петрозаводска участвуют в конкурсе молодых кутюрье
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Дизайнеры из Петрозаводска участвуют в конкурсе молодых кутюрье 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Второй этап конкурса «Русский Силуэт» проходит в карельской столице.
Международный конкурс молодых дизайнеров «Русский Силуэт» пройдет в России и странах ближнего зарубежья. Более 20 лет благотворительный фонд «Русский Силуэт», который возглавляет Татьяна Михалкова, помогает начинающим дизайнерам. Призерами становились Алена Ахмадуллина, Александр Терехов, Кирилл Гасилин, Джемал Махмудов и другие модельеры
В этом году в региональных отборочных турах участвуют около трех тысяч начинающих модельеров из Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Петрозаводска, Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Южно-Сахалинска и других городов.
Прошедшие первоначальный отбор молодые художники приступают ко второму этапу. Кутюрье представляют на вешалке отшитые наряды перед жюри. Как рассказали организаторы, второй этап конкурса проходит в карельской столице. На один день помещение для проведения конкурса превращается в гардеробную.
Оригинальные коллекции проходят в дальше. Финальный показ коллекций молодых дизайнеров покажут 10 июня на подиуме в Гостином дворе. Победители конкурса получат возможность пройти стажировку в одном из лучших мировых Домов моды.
По материалам: ptzgovorit.ru
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