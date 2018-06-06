Дизайнеры из Петрозаводска участвуют в конкурсе молодых кутюрье

Второй этап конкурса «Русский Силуэт» проходит в карельской столице.

В этом году в региональных отборочных турах участвуют около трех тысяч начинающих модельеров из Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Петрозаводска, Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Южно-Сахалинска и других городов.

Прошедшие первоначальный отбор молодые художники приступают ко второму этапу. Кутюрье представляют на вешалке отшитые наряды перед жюри. Как рассказали организаторы, второй этап конкурса проходит в карельской столице. На один день помещение для проведения конкурса превращается в гардеробную.

Оригинальные коллекции проходят в дальше. Финальный показ коллекций молодых дизайнеров покажут 10 июня на подиуме в Гостином дворе. Победители конкурса получат возможность пройти стажировку в одном из лучших мировых Домов моды.