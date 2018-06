На грани искусства и моды: 5 новых лукбуков российских дизайнеров

Искусство и дизайн идут по пути сближения, важнейшие мировые бренды выходят в музейное пространство, а современные художники — создают продукты для масс-маркета, устанавливая связь между широким зрителем и уникальным произведением на фоне глобального кризиса копирования. Для дизайна искусство — это опора в поиске идентичности, для искусства — это новые формы художественного высказывания и новая форма. Миссия коллаборации между Фондом Винзавод и форумом BE IN OPEN — поддержать молодых художников и дизайнеров в работе на «чужой территории», преодолеть изоляцию дизайна и искусства. Первый результат сотрудничества — капсульные коллекции, созданные тремя резидентами «Открытых Студий» совместно с тремя модными брендами — участниками форума BE IN OPEN. Так, Сюжеты фресок художника Алексея Жучкова появляются на предметах коллекции бренда Е404 дизайнера Артема Брюхова.

OTOCYON x АСМИК МЕЛКОНЯН

Еще один проект в рамках коллаборации между Фондом Винзавод и форумом BE IN OPEN. Художница Асмик Мелконян и дизайнер Леся Волчок-Русакович использовали художественные исследования орнамента в работах Асмик для реализации целой линии одежды бренда OTOCYON. В результате получилась минималистичная и очень стильная одежда на каждый день.

KOCHETKOVA

Концепция бренда: квинтэссенция моды и изобразительного искусства. Мода, воспринимается дизайнером, как пазл современного общества, куда наслаиваются актуальные цвета, фактуры и силуэты. Лейтмотивом новой коллекции «Полетели» стали изображения перьев. Этой осенью и зимой дизайнер предлагает облачиться в струящийся шелк, легчайший шифон, винтажную джинсу, специальную дышащую экокожу. Цвета — меланж, синий, фиолетовый, нюдовый, черный и лиловый. А декоративными элементами, помимо традиционных кочетов становятся перья. Фирменный принт коллекции, Алена Кочеткова, как обычно, эксклюзивно создала своей кистью.

USHATAVA

Летняя коллекция Ushatava создана для жительницы большого города: удобная одежда в стиле casual из натуральных материалов, в основном хлопок и лен, которую удобно сочетать друг с другом и каждый раз создавать новые образы. В новой коллекции марки представлены модели нейтральных цветов и интересных текстур.

PRESENT SIMPLE

Глядя на новую капсулу Present Simple хочется тут же сорваться с места, купить билет на море и отправитьсяя в незабываемое путешествие. В уютных, но при этом облегченных джемперах, удлиненных свитерах и кардиганах можно ходить под парусом где-нибудь во Франции. Классические морские и песочные оттенки — глубокий синий, пастельный бирюзово-голубой, белоснежный, карамельно-бежевый сразу же наводят на мысли об умиротворенности и спокойствии европейских городов, расположившихся вблизи бесконечных больших вод.