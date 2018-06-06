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Объявлен победитель LVMH Prize
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Объявлен победитель LVMH Prize 

The Blueprint 24 минуты назад
Фото: The Blueprint
Победителем конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize 2018 стал дизайнер бренда Doublet Масаюки Ино.
В прошлом году LVMH Prize достался Марин Серр.
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