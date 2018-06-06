Модный интерьер: 10 простых и интересных приёмов

Для того чтобы сделать интерьер своего дома модным, недостаточно просто захотеть, необходимо действовать. А быстро произвести подобные перемены лучше всего поможет добавление стильных вещей. Потому что для этого не придётся делать ремонт, достаточно будет просто найти предметам подходящее место.

Статьи по теме Почему стало модно объединять кухню с гостиной и как это сделать Как модно жить в Тель-Авиве: чёрно-белая квартира, похожая на ночной клуб

1. Зеркало-солнце

Французского лоска и блеска вашему дому можно добавить с помощью зеркала-солнца. Столь изящный и элегантный предмет превосходно впишется в интерьер любого стиля.

Неважно, будет зеркало современным или старинным, дорогим или дешёвым, не имеет значения его форма, цвет и обрамляющий материал — в любом случае оно сделает помещение стильным и актуальным на долгое время. А присутствие такого солнца создаст ощущение ярких летних деньков даже в самые хмурые дни.

2. Мягкий пуф Невероятно удобный аксессуар, который будет дарить радость не только своими эстетическими качествами. Главное достоинство пуфа в том, что он не занимает много места, его легко перемещать, а также он отлично вписывается в самую различную обстановку.

Наверное, сложно найти более мягкое и оригинальное дополнительное место для сидения. Ведь помимо своей функциональности, пуфы способны привнести в интерьер яркость, интерес и уют.

3. Лампы накаливания

Лампочки без абажуров сейчас считаются весьма модным явлением в мире дизайна. Этот небольшой элемент — словно драгоценное украшение для комнаты. Особенно стильно смотрятся подобные светильники из латуни или меди, где есть какое-то дополнительное обрамление в виде плафонов-скелетов.

4. Килим

Добавить в интерьер стиля призваны необычайно актуальные килимы ручной работы. Их витиеватые узоры дополняют пространство цветами и текстурами, так что использовать подобные ковры можно не только на полу, но даже на мебели. Этнические мотивы и явная самобытность никого не оставят равнодушным.

5. Подушки с графическим принтом

Многие дизайнеры сегодня повсеместно применяют их в своих проектах, и они становятся всё популярнее. Такое широкое распространение подушки с графическим принтом получили благодаря своему стилю, динамике и броскости. К тому же не нужно останавливаться на каком-то конкретном узоре, можно набрать целую груду разных подушек, но желательно в одной цветовой гамме.

6. Поленья

Это чудесный способ обогатить свой дом фактурностью и уютом, показав при этом свой утончённый вкус. Поленья смотрятся необычайно притягательно и буквально завораживают своей естественностью, особенно гармонично они впишутся в скандинавский стиль. И даже если у вас нет камина, это не значит, что такая идея вам не подходит, ведь вы же всё равно не собирались бросить в печь такую красоту.

7. Люстра «Спутник»

Придуманная ещё в 1957 году дизайнером Джино Сарфатти (Gino Sarfatti), эта люстра получила невероятное количество перерождений и интерпретаций. Существует также немало мастер-классов, как сделать «Спутник» своими руками. И какой вариант вы бы для себя ни выбрали, этот необычный космический элемент уж точно станет модным украшением вашего дома.

8. Деревянный поднос

Деревянный поднос в стиле эко, который сейчас, как и сам натуральный материал, на пике популярности, сделает ваш дом более стильным. Мало того что ваши гости оценят его дивную природную красоту, когда вы принесёте им напитки, но и для хозяйки это очень нужный инструмент на кухне.

9. Мраморный журнальный столик

По изысканности и роскоши мало какой материал может сравниться с мрамором. Поэтому, вне всяких сомнений, журнальный столик со столешницей из мрамора украсит собой любое пространство и станет его фокусной точкой.

10. Старинные подсвечники

Привнести романтики, загадочности и даже немного магии смогут старинные подсвечники. И хотя подобные элементы использовались много веков назад, но и сейчас они остаются довольно модными и актуальными для декора.

pinterest.com Читайте также:

Запах дома: чем должно пахнуть уютное жилище

Новый год в Нью-Йорке: лучшие рождественские витрины

Весь декор для дома: почему надо ехать в Париж в январе