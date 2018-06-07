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Какую мебель покупают в маленькие спальни?
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Какую мебель покупают в маленькие спальни? 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
Скромный метраж спальни — не приговор. Даже в небольшой комнате с легкостью можно оформить удобный и стильный интерьер — главное, выбрать правильную мебель и аксессуары.
Оптимальный размер матраса для двухместной кровати — 160 см. Возьмете меньше — будет тесновато, больше — проходы к спальному месту станут уже. Дизайнеры также напоминают, что кровать в итоге будет больше матраса за счет каркаса и изголовья. Хотите сэкономить место — делайте ставку на минималистичный дизайн.
Хотите увеличить количество мест для хранения в небольшой спальне? Откажитесь от стандартной прикроватной тумбы в пользу высокого комода. В нем поместятся не только одежда и постельное белье, но и косметика и книги.
Одна из задач в оформлении небольшой спальни — сделать системы хранения максимально незаметными. У профи на этот счет есть идея: использовать глянцевые фасады в цвет стен — например, белые, как это сделали дизайнеры из студии Flatforfox. Они взяли за основу светлые обои и двери и выбрали мебель, которая сливается с фоном.
Консольный столик — отличная альтернатива письменному и туалетному столам. Он не займет много места, зато сделает комнату более функциональной. Пока вы не пользуетесь столом по назначению, он заменит прикроватную тумбу — поставьте на него вазу с цветами и положите стопку книг.
Когда места не хватает для полноценного шкафа или комода, на помощь приходят открытые рейлинги. Они удобны тем, что все необходимое будет у вас на расстоянии вытянутой руки, а для редко используемой одежды можно предусмотреть гардероб или нишу в прихожей или гостиной.
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