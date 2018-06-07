Главные тренды из коллекций Cruise 2019

ПАЙЕТКИ

Одной из важных деталей круизных коллекций стали пайетки. Дизайнеры Louis Vuitton и Gucci умело сочетают такой «праздный» атрибут с объемными жакетами и летящими платьями.

ЖАКЕТЫ

Пиджаки всех видов и оттенков: от объемных и классических приталенных до изящно расшитых стали хорошим завершением образов круизных коллекций.

ШИРОКИЙ ПОЯС

Необычной деталью стал широкий ремень, который крепко затянул и без того узкие талии моделей в летящих платьях.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Не обошлось и без безумных аксессуаров. Соломенные шляпки причудливых форм, огромные шапки-ушанки и классические береты — с ними хоть на королевскую свадьбу.