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Главные тренды из коллекций Cruise 2019
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Главные тренды из коллекций Cruise 2019 

SNCmedia.ru 1 час назад
ПАЙЕТКИ
Одной из важных деталей круизных коллекций стали пайетки. Дизайнеры Louis Vuitton и Gucci умело сочетают такой «праздный» атрибут с объемными жакетами и летящими платьями.
ЖАКЕТЫ
Пиджаки всех видов и оттенков: от объемных и классических приталенных до изящно расшитых стали хорошим завершением образов круизных коллекций.
ШИРОКИЙ ПОЯС
Необычной деталью стал широкий ремень, который крепко затянул и без того узкие талии моделей в летящих платьях.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Не обошлось и без безумных аксессуаров. Соломенные шляпки причудливых форм, огромные шапки-ушанки и классические береты — с ними хоть на королевскую свадьбу.
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