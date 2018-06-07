Дизайнер Женя Ким номинирована на International Woolmark Prize

Названы номинанты International Woolmark Prize 2018/19 — премии для дизайнеров автралийской компании Woolmark. Среди них есть дизайнер из России Женя Ким, основательница именной марки J.Kim. Всего на конкурс пришло более 300 заявок, из которых жюри выбрало 42: всех номинантов можно посмотреть на сайте премии. Все они должны выполнить конкурсное задание — разработать капсульную коллекцию с использованием мериносовой шерсти, которую производить Woolmark. В июле пройдет отбор, в ходе которого выберут 12 финалистов. Победителей выберут в мужской и женской номинации.

Видео весенне-летней коллекции J.Kim смотрите тут.