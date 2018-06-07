Ещё
Дизайнер Женя Ким номинирована на International Woolmark Prize
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дизайнер Женя Ким номинирована на International Woolmark Prize 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Названы номинанты International Woolmark Prize 2018/19 — премии для дизайнеров автралийской компании Woolmark. Среди них есть дизайнер из России Женя Ким, основательница именной марки J.Kim. Всего на конкурс пришло более 300 заявок, из которых жюри выбрало 42: всех номинантов можно посмотреть на сайте премии. Все они должны выполнить конкурсное задание — разработать капсульную коллекцию с использованием мериносовой шерсти, которую производить Woolmark. В июле пройдет отбор, в ходе которого выберут 12 финалистов. Победителей выберут в мужской и женской номинации.
Видео весенне-летней коллекции J.Kim смотрите тут.
The Blueprint: последние новости
Zara запустили серию совместных коллекций с мировыми школами дизайна Объявлен победитель LVMH Prize Архитекторы и их эскизы в кампании Prada Invites
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов16
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Как понять, что вы доживете до ста лет6
Светличная публично рассказала о муже-альфонсе7
Тест: легко ли вас затащить в постель
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
03:46
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
00:15
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Звёзды
00:28
Звезда «Дома-2» рассказала о замужестве
Любовь Психология
10:05
Как нас обманывают магазины
Психология
00:57
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение