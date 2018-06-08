Flatplan и фабрика «Мария» создали коллекцию кухонь для Flatplan Store

Дизайнеры компании Flatplan совместно с мебельной фабрикой «Мария» разработали линейку кухонь, позволяющую следовать 3D-концепции разработанного проекта на 100%. Мебель эксклюзивно представлена только в онлайн-магазине Flatplan Store и уже доступна для заказа.

В коллекцию вошли семь уникальных моделей. Для каждой предусмотрено несколько вариантов исполнения. Фасады могут быть из ламинированной ДСП, МДФ или натурального массива дерева, с глянцевым блеском или патиной под старину и изящной фрезеровкой. Есть возможность установки скрытых ручек: вариант для любителей минимализма.

Все модели имеют эксклюзивный дизайн и представлены только в онлайн-магазине Flatplan Store.