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Flatplan и фабрика «Мария» создали коллекцию кухонь для Flatplan Store
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Flatplan и фабрика «Мария» создали коллекцию кухонь для Flatplan Store 

Inmyroom 53 минуты назад
Фото: Inmyroom
Дизайнеры компании Flatplan совместно с мебельной фабрикой «Мария» разработали линейку кухонь, позволяющую следовать 3D-концепции разработанного проекта на 100%. Мебель эксклюзивно представлена только в онлайн-магазине Flatplan Store и уже доступна для заказа.
В коллекцию вошли семь уникальных моделей. Для каждой предусмотрено несколько вариантов исполнения. Фасады могут быть из ламинированной ДСП, МДФ или натурального массива дерева, с глянцевым блеском или патиной под старину и изящной фрезеровкой. Есть возможность установки скрытых ручек: вариант для любителей минимализма.
Все модели имеют эксклюзивный дизайн и представлены только в онлайн-магазине Flatplan Store.
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