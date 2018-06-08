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Proenza Schouler возвращаются с показами в Нью-Йорк
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Proenza Schouler возвращаются с показами в Нью-Йорк 

The Blueprint 43 минуты назад
Фото: The Blueprint
Ранее стало известно, что дизайнерский дуэт Proenza Schouler уходит с недели высокой моды в Париже, где проводил показы коллекций ready-to-wear последние два сезона. Теперь дизайнеры Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес объявили, что возвращают показы марки в родной Нью-Йорк. Показ коллекции весна-лето 2019 пройдет там в сентабре. «Это была веселая поездка, но Нью-Йорк всегда был нашим домом, поэтому мы возвращаемся. Париж был удивительной возможностью показать, что мы делаем, совершенно другой аудитории, спасибо, Chambre Syndicale», — написали дизайнеры в инстаграме.
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